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美重量級智庫首聯手中經院談新變局 一手觀察川普2.0

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
美國布魯金斯研究院院長勞斯（Cecilia Elena Rouse）將於19日將與中經院院長連賢明共同主辦「地緣政治與美國新政－台灣與美國的角度」國際研討會。取自布魯金斯研究院官網
美國布魯金斯研究院院長勞斯（Cecilia Elena Rouse）將於19日將與中經院院長連賢明共同主辦「地緣政治與美國新政－台灣與美國的角度」國際研討會。取自布魯金斯研究院官網

美國頂尖智庫布魯金斯研究院首度聯手中華經濟研究院，在台北舉辦國際研討會，聚焦美國總統當選人川普就職後，全球地緣政治、美中台三地政經濟情勢變化以及應有的因應之道。這為心繫未來變局的各界人士，提供了來自美國重量級學者對川普2.0的一手觀察。

論壇訂19日在中經院舉行，題目是「地緣政治與美國新政－台灣與美國的角度」，其中涵蓋兩項子議題，分別是：地緣政治與美國外交政策、科技與經濟安全。隨著川普再度執政，其尖銳的發言，已引發各國關切，台灣也不例外，這次研討會可望為我政府與企業界增加對美國未來局勢變化的了解。

中經院將由院長連賢明率各中心主任與淡江大學戰略及國際事務研究所教授何思因出席；布魯金斯研究院則由院長勞斯（Cecilia Elena Rouse）領銜中國研究中心兼台灣研究講座主任何瑞恩（Ryan Hass）等人參與。勞斯於2021年至2023年間，曾任拜登的經濟顧問委員會主席。

中經院指出，布魯金斯研究院是全球最有影響力的智庫之一，主要研究聚焦社會科學，尤其是外交政策、全球治理、經濟發展，以及都市政策等議題，總部位於華盛頓特區。布魯金斯研究院8月初才由副院長兼外交政策主任莫淑珊（Suzanne Maloney）組成學者專家團訪問團來台，當時副總統蕭美琴也與訪問團成員見面。

以下是研討會相關資訊：

主辦單位：中華經濟研究院、 美國布魯金斯研究院

活動日期：2024年12月19日（四），下午14:00-17:00

活動地點：中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳（台北市長興街75號B1）

參加對象：產、官、學、研及社會各界人士

洽詢方式：（02）2735-6006轉3347李小姐， 中華經濟研究院WTO及RTA中心

報名方式：

線上報名（http://seminar.cier.edu.tw/Regfrm.asp?id=20241219

研討會全程以英文進行。

中經院院長連賢明。取自中經院官網
中經院院長連賢明。取自中經院官網

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