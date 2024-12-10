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因應產業環境 公平會競爭政策與公平交易法學術研討會壓軸登場

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
公平會今日舉辦第31屆「競爭政策與公平交易法學術研討會」，副主委陳志民代表致詞。圖/公平會提供
公平會今日舉辦第31屆「競爭政策與公平交易法學術研討會」，副主委陳志民代表致詞。圖/公平會提供

公平會今天在台大醫院國際會議中心舉辦第31屆「競爭政策與公平交易法學術研討會」，有來自政府機關、大專院校與研究機構、律師及產業界等約200位貴賓參與，是公平會一年一度重大的競爭法知識饗宴。

公平會表示，該會自成立以來，為吸引國內學術界投入公平交易法及競爭政策之研究發展，每年定期舉辦一場大型學術研討會，除匯集該會委託學者專家進行相關研究計畫之成果外，近年來也辦理對外徵稿，以擴大參與層面，提升各界對競爭法之關注，期許能帶動國內競爭法及競爭政策相關領域的學術研究風氣，促進我國公平交易法理論與實務的發展。

公平會副主委陳志民在開幕致詞時指出，接續今年6月份的「2024台灣競爭政策及競爭法國際研討會」、11月份與ICN合辦的「2024年國際競爭網絡結合研討會」後，壓軸的就是今天這場競爭政策與公平交易法學術研討會，針對公平交易法實務議題、競爭法與數位市場管制、數位市場之競爭法與消費者保護等三大議題進行研討。

陳志民也指出，在全球市場競爭與挑戰加劇之際，公平會持續關注市場動態，滾動調整政策方向，落實執法且提供優質的競爭政策與便民服務，協助事業提升競爭力，期能帶動國家整體經濟的發展。

本次研討會將發表7篇論文，首先是基本的程序或產業議題，如：「公平交易法實務案例適用行政罰法爭議問題之研究」、「公平法上事業集團之規範功能及省思」、「電動車產業政策與競爭法規範之研究」；其次是數位市場的發展脈絡，如：「論數位市場的事前管制」、「從行政指導觀點論數位市場前瞻趨勢分析暨競爭警示之定位：以英國『地平線掃描機制』為觀察對象」；最後是消費者保護政策之互動事項，如：「數位市場『暗黑模式』行為與競爭及消費者保護議題之研究」、「大型數位平臺競爭監管之路：英國『數位市場、競爭與消費者法』草案之研究與啟示」等，都是競爭法學界夥伴們今年投注心力之作，值得各界參考。

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