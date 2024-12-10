工商憂淨零與數位轉型 卓揆：政府會協助

「中小企業很難自己做到淨零與數位轉型，政府會訓練人才協助！」行政院長卓榮泰10日出席「2024行政院長與商業領袖座談會」時承諾，政府會協助中小企業轉型，還會花116億振興。他另外承諾，台灣到2032年前的電都夠用，但也會協助企業、家庭深度節能，另會發展科技儲能，確保企業用電無虞。

卓榮泰10日率領16個部會、80幾位官員參加全國商業總會舉辦的「2024行政院長與商業領袖座談會」，加上1百多位工商業協會的理事長，現場冠蓋雲集。

政府派員協助轉型

他開場時先笑說，座談會的場面很像在國會備詢，商總理事長許舒博還是他過去立法院的同事，有點緊張但也相當重視。他說，國家除了繁榮與發展外，公平分配也相當重要，政府將花116億多元振興中小微企業。

「政府會協助中小企業淨零、數位轉型，還有打開國內外通路！」卓榮泰宣布，另外還有增加融資、租稅減免與擴大信保額度3項配套，讓企業能取得更多資金。他說，台灣有160幾萬家中小微企業，未來將會設立單一窗口協助轉型。另外，他也透露，總統賴清德希望他加速振興中小企業、大幅度處理都更與危老建築。

電廠完工用電充足

商總理事長許舒博致詞時坦言，中小企業相當擔心淨零轉型不知道該怎麼做？卓榮泰也回應說，政府會訓練人才，以帶領中小企業淨零與數位轉型，畢竟中小企業很難尋找訓練機構與師資，政府會與高科技產業合作，往下協助中小企業。他表示有聽到企業界的焦慮，會請各部會提前加強與產業界的聯繫。

針對企業界關心的電是否夠用，卓榮泰再次強調，經過經濟部與台電的計算，2032年在AI導致用電需求上升下，若規畫的電廠如期完工，能產生920萬千瓦的電，大於AI需求額外增加的7百萬千瓦，但同時政府也會協助企業深度節能鼓勵家庭購買節能家電，同時發展科技儲能、加強電網韌性，以確保企業供電無虞。

推140項基礎建設

他最後透露，行政院的經濟發展委員會接下來將開會，會將台灣分為6個生活治理區，並推動140幾項重要基礎建設，讓台灣能更均衡發展。許舒博致詞時則強調，服務業就業與產值都占台灣60%，對於穩定就業、安定社會有相當大的幫助，希望政府持續強化與產業公會的對接，了解產業界需求。

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