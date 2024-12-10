快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

美若加徵關稅 惠譽估對台經濟成長影響負0.5個百分點

中央社／ 台北10日電
美國總統當選人川普。（路透）
美國總統當選人川普。（路透）

國際信評機構惠譽今天表示，美國加徵關稅措施影響主要在2026年顯現，假設課徵10%關稅，單純以理論值計算、完全不考量台灣因應措施等，評估對台灣經濟成長率影響約負0.5個百分點。

惠譽信評今天舉行台灣金融業2025年展望記者會。惠譽信評銀行評等副總經理黃嬿如表示，惠譽把台灣今年經濟成長率從4%上修到4.3%，2025年經濟成長率從2.7%下修到2.6%，2026年也從2.6%下修到2.5%。

至於台灣貨幣政策走勢，央行今年3月升息半碼（0.125個百分點），黃嬿如表示，預期台灣明年央行降息半碼，美國聯準會（Fed）可能降息4碼。降息幅度對銀行淨利差影響有限，加上預估台灣續維持低失業率水準在3.3%，有望支持銀行業務表現穩健。

外界關注美國總統當選人川普上任後的關稅政策對台灣經濟的影響，黃嬿如表示，美國加徵關稅措施的主要影響會在2026年顯現，假設實施10%關稅，不考慮台灣政府有財政、貨幣政策措施來因應的前提下，單純計算理論數值，對台灣經濟成長率影響為負0.5個百分點，不過，目前並未反映在2026年的預測數2.5%中。

不過，黃嬿如表示，這單純只是理論值影響，實際影響要看美國實際實施關稅時間、範圍與雙方後續協議而定，像是可能協議台灣多進口美國農產品等，都可能牽動最終對經濟成長率的影響。

惠譽信評銀行評等副總經理陳怡如補充說明，所謂關稅10%並非針對所有產品，而是針對有課關稅的產品而已，因此實際去看有效關稅率，影響可能僅關稅2%。

黃嬿如分析，以亞太地區銀行業展望來看，中國跟香港銀行業前景惡化，台灣維持中性，主因國銀近年隨著美中貿易戰升溫，疫情後台灣廠商調整供應鏈，國銀也隨著台商減少對中國曝險，以出口結構來看，台灣對中國跟香港出口占整體出口比例，從2021年的42%下降到現在約31%，同期間美國則從15%上升到24%，預期趨勢仍會持續。

至於台灣銀行業明年海外放款動能，黃嬿如表示，過去幾年來，業者海外放款成長動能來自中國以外的區域，主要仍是鎖定台商。明年進入降息循環，預期可以刺激銀行海外放款成長，明年海外放款估達雙位數成長。

黃嬿如指出，對海外放款比重高的銀行來說，有望減緩銀行淨利差往下降的壓力，美國降息也對美元存款部位大的銀行而言，有助於降低資金成本。

美國聯準會 關稅 降息

延伸閱讀

川普2.0政策刺激 價值股與小型股潛力受矚目

富達：降息預期升高 有利美、日金融股

全球貿易Q4展現韌性 美國進口商11、12月加快提前拉貨

惠譽：展望台灣銀行業2025年景氣中性

相關新聞

商總許舒博：政府允服務業開放外勞 但要先提高本勞薪資

全國商業總會10日舉辦「2024行政院長與商業領袖座談會」，會後記者會上，商總理事長許舒博表示，面對缺工問題，行政院長卓...

美若加徵關稅 惠譽估對台經濟成長影響負0.5個百分點

國際信評機構惠譽今天表示，美國加徵關稅措施影響主要在2026年顯現，假設課徵10%關稅，單純以理論值計算、完全不考量台灣...

美重量級智庫首聯手中經院談新變局 一手觀察川普2.0

美國頂尖智庫布魯金斯研究院首度聯手中華經濟研究院，在台北舉辦國際研討會，聚焦美國總統當選人川普就職後，全球地緣政治、美中...

工商憂淨零與數位轉型 卓揆：政府會協助

「中小企業很難自己做到淨零與數位轉型，政府會訓練人才協助！」行政院長卓榮泰10日出席「2024行政院長與商業領袖座談會」時承諾，政府會協助中小企業轉型…

因應產業環境 公平會競爭政策與公平交易法學術研討會壓軸登場

公平會今天在台大醫院國際會議中心舉辦第31屆「競爭政策與公平交易法學術研討會」，有來自政府機關、大專院校與研究機構、律師...

服務業開放移工有譜？ 許舒博：本勞薪資高過移工就行

商總今日舉辦「2024行政院長與商業領袖座談會」，面對缺工問題，理事長許舒博會後受訪表示，政府對於服務業開放申請移工態度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。