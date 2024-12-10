服務業開放移工有譜？ 許舒博：本勞薪資高過移工就行

商總今日舉辦「2024行政院長與商業領袖座談會」，面對缺工問題，理事長許舒博會後受訪表示，政府對於服務業開放申請移工態度轉為開放，前提是現有台灣勞工薪資要高過移工，這是新的轉變。

商總每年都與行政院進行座談，探討產業困境與應對之道，今日座談會聚焦金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等九大面向，共有80個行業提出63項建議案。

許舒博表示，平時都有與各部會開會，但經由行政院長出面，就可以有跨部會的協調，今日座談會實質討論只有18個議案，但行政院長卓榮泰承諾，沒討論到的議案各部會未來都會實質回復，行不行都要回應，也反映政府有心解決問題。

各個產業都叫苦連天的缺工問題，許舒博則說，新任勞動部長洪申翰才剛上任，卓榮泰也責成勞動部，針對服務業開放移工問題，在農曆年後要提出完整配套措施解決以及具體做法。