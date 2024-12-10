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廣播談獲國際獎 劉和然批中央能源政策慢半拍新北先做

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市副市長劉和然今上午接受廣播節目專訪，分享日前代表新北市政府前往英國倫敦接受「綠蘋果環境獎金獎」獎項，並拜會脫煤者聯盟深化國際合作的經驗。圖／取自YT
新北市副市長劉和然今上午接受廣播節目專訪，分享日前代表新北市政府前往英國倫敦接受「綠蘋果環境獎金獎」獎項，並拜會脫煤者聯盟深化國際合作的經驗。圖／取自YT

新北市副市長劉和然今上午接受廣播節目專訪時談及能源政策，他除回憶過去反對深澳電廠的過程外，也批中央能源政策沒有全面整體思考，且慢半拍，應負責任面對。他表示「中央政府做不來，地方可以先做」，新北繼燃煤退場，接下來燃油也要退場，並也跟境內台電電廠談新的碳處理技術。

劉和然今分享日前代表新北市政府前往英國倫敦接受「綠蘋果環境獎金獎」獎項，並拜會脫煤者聯盟深化國際合作的經驗，期間除分享新北在環保及永續的成果外，也發表他對能源議題的看法。

劉和然回憶，新北市於2016年率先停止核發燃煤鍋爐新建許可，2019年在新北市長侯友宜支持下開始推動現有燃煤鍋爐逐步退場，2022年底，全市燃煤工業鍋爐全面退出場，僅剩林口電廠為中央工業管，並已採用超臨界技術以降低污染。

劉和然表示，過去就曾想如果一樣要發電，一樣要當燃料，為什麼不用燃氣？所以新北就把「這條路給斷了」，當時他在擔任環保局長，同時最有名的案例就是深澳電廠，若中央蓋成，就是2025年開始發電，剛好與2025年要讓燃煤電廠退出全球發電行列背道而馳，這真的很諷刺。

劉和然強調，當時不是他刻意阻撓，他也跟侯友宜報告沒有反對蓋電廠，但為什麼不用燃氣？看從接收站怎麼接，工程克服都比環境破壞來的好。即便當時行政院的環評委員表決有點強勢，但新北努力一年下來終於沒有蓋成。

劉和然直言，台灣能源政策跟歐洲比差一大截，中央政府能源政策慢半拍，應負責任去面對，歐洲不只談再生能源，已經談到低碳、潔淨能源。核電的角色是什麼？「我不是故意要批評」，但原預計2025年核電退場，如今台灣再生能源不到20%，這代表台灣燃煤加燃氣高達80%。

劉和然提到，這次在英國談到相關話題時，他沒辦法代表中央發言，但有談新北做了什麼，新北燃煤電廠都退場了，剩下台電的林口電廠，而新北也去談「CCUS」技術，「所以我們常常講中央政府做不來，地方可以先做」，也希望台電配合，至少先啟動該機制。

劉和然認為，台灣能源配比、退場進場、比例權重等應要有全面思考，大家不會反對非核家園，但那節奏對不對？至少讓民眾民生、企業投資能安心，中央應找出汙染降到最少又要安全的能源，中央這方面節奏真的可以快一點，地方也會先行，新北繼燃煤退場後，下一波將啟動燃油退場。

劉和然 能源政策

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