商總與行政院長座談 聚焦金融財稅淨零9大面向建言

商總今天舉行2024行政院長與商業領袖座談會，商總今年聚焦金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等9大面向，其中商總呼籲政府調降一般金融營業稅率，特定業務如綠色債券盼降至1%。

此外，適逢台美21世紀貿易倡議首批協定即日起正式生效，商總理事長許舒博表示，這是一件好事，也希望盡快促成台美自由貿易協定（FTA），以解決關稅問題。

中華民國全國商業總會今天上午辦理「2024行政院長與商業領袖座談會」，由許舒博與行政院長卓榮泰共同主持，邀請相關部會首長出席。

許舒博致詞表示，服務業是台灣經濟活動的主體，更是穩定社會發展的重要力量，目前就業人口約700萬人，占總就業人數逾6成，扮演穩定就業關鍵角色。2023年全台賦稅收入高達新台幣3.4兆元，其中工商企業繳稅超過2兆元，約占總稅收59%以上。

關於今天座談會討論議題，許舒博表示，將與行政院團隊反映包括金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等9大面向，涵蓋80個行業，共63項提案。

為解決缺工問題，商總呼籲，勞動部針對本國勞工缺乏從事意願的服務業職務別，開放服務業進用外籍移工，並協助商總成立統籌外展移工的非營利事業機構。

在淨零轉型方面，商總規劃建立服務業的碳盤查輔導機制，希望爭取政府補助支持，協助企業建立基本碳盤查能力。

此外，商總也建議，分階段降低金融營業稅稅率，一般金融營業稅稅率從5%降至3%，特定業務如綠色債券及再保險業務進一步降至1%，以支持金融科技創新和永續發展。

今年10月電價調整，關於觀光旅館業電費調漲，商總呼籲政府體恤業者困境給予凍漲，或讓短期住宿業（行業別代碼551）電價調幅與其他住宿服務業（行業別代碼 559）7%漲幅相同。

此外，許舒博也提到，台灣以中小型企業為主體，在提升公共利益及公共秩序前提下，依法強制公司行號加入公會，也就是「業必歸會」條款，商總認為有實施必要性，但商業團體、公司行號長期「業必歸會」功能不彰，已造成公會運作困難，難以發揮有效的同業自律及管理，呼籲政府重視此項問題。