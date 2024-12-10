台美首批協定生效 卓揆：有助我方發展多邊貿易關係

台美21世紀首批協定10日生效，對此，行政院長卓榮泰回應，這也證明彼此都走在正確跟相同的道路上，會加深彼此的合作、深化各種的連結，他也相信這樣好的發展，將有助於未來我們持續發展多邊跟雙邊的關係。

台美雙方在 2022年 6 月啟動台美 21 世紀貿易倡議，2023年 6 月 1 日簽署首批協定後，在台、美國會都獲得一致的肯定及支持。首批協定在 7 月經由獲美國兩黨無異議審議通過，具有美國國會行政協定的法律位階，讓台美進行經貿交往的法制基礎更加穩固。

歷經兩年半時間，台美經貿首批協定終於正式生效，對此，卓榮泰表示，這是台美關係發展上面非常重要的一天，也證明彼此都走在正確跟相同的道路上，會加深彼此的合作、深化各種的連結。中華民國台灣政府會繼續跟產業界，跟人民一起立足台灣，布局全球，行銷全世界。他相信這樣好的發展，將有助於未來我們持續發展多邊跟雙邊的關係。未來也會用這樣的經驗會讓台灣更邁前一步，謝謝大家。