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維田營收／11月月減0.34% 歐美客戶持續觀望

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠維田（6570）公告11月合併營收6,708萬元，月減0.34%，1~11月累計營收8.13億元。維田指出，觀察到美國大選後，國際貿易政策不確定因素及關稅相關議題影響，11月營運動能仍較緩慢，歐美客戶持續觀望，市況依舊未見明朗，後續盼景氣於明年上半年溫和回升，預期國際貿易不確定性將逐步緩和，營運狀況能漸入佳境。

維田表示，歐洲製造業景氣仍較為平緩，市況仍較不明確，另因美國大選後，貿易政策不確定因素提高，加上關稅議題持續受到關注，致使市場觀望氣氛更為濃厚，客戶訂單出貨時程普遍拉長，目前公司配合客戶彈性調整，並且密切注意歐美經濟狀況，及國際貿易政策發展，藉由公司一貫的韌性與彈性，隨時做好應對準備。預期全球經濟及製造業景氣將於明年上半年逐步溫和回溫，且看好EDGE AI工業電腦相關應用，以及產業落地AI持續發展，營收能藉由專案貢獻及市況改善而漸入佳境。

維田今年針對AI應用，推出全新AI IPC產品線，提供邊緣EDGE AI運算解決方案，以及產業地端AI伺服器等新品，並與策略投資軟體夥伴密切合作，提供客戶完整的AI軟硬體整合平台，加速實現企業落地AI。

此外，甫發表之全新觸控式工業電腦ARCHMI-S系列，以及獲頒第33屆台灣精品獎肯定之AUHMI系列人機介面HMI，具備模組化設計，結構強固，產品尺寸齊全，可擴充支援邊緣AI應用，適合快速導入智慧製造生產線。展望未來，公司期望藉由新世代工業電腦產品布局AI產業，扮演營收成長新引擎，成為中長期穩健成長動能。

AI 工業電腦 營收

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