輝達遭中國反壟斷調查是否波及台廠？經長郭智輝說話了

中國大陸以「反壟斷法」調查美國人工智慧晶片業者輝達（NVIDIA），外界關切台廠是否受衝擊？經濟部長郭智輝10日表示，川普將重返白宮，且川普選前提出要對中國大陸課徵60%關稅，在中國大陸的台商將會面臨嚴峻挑戰。

他表示，經濟部積極掌握供應鏈變化狀況。因應川普2.0時代，郭智輝說，企業應該有應變方法，政府也會協助供應鏈移轉。

郭智輝今日上午出席2024行政院長與商業領袖座談會，會前接受媒體訪問，作上述表示。對於中國大陸祭出輝達反壟斷調查一案，他說，「我也不知道為什麼中國大陸要調查輝達」；但經濟部都有掌握供應鏈變化狀況。

川普2.0時代來臨，郭智輝指出，在中國的台商會面臨比較嚴苛環境，台商如果在中國大陸製造商品，但不是賣給美國，比較不會有影響；但若在中國大陸製造，市場卻在美國，廠商應該都有應變方法；若有需要協助，政府非常樂意協助供應鏈移轉到其他生產基地。