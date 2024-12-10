快訊

好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

輝達遭中國反壟斷調查是否波及台廠？經長郭智輝說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

中國大陸以「反壟斷法」調查美國人工智慧晶片業者輝達（NVIDIA），外界關切台廠是否受衝擊？經濟部長郭智輝10日表示，川普將重返白宮，且川普選前提出要對中國大陸課徵60%關稅，在中國大陸的台商將會面臨嚴峻挑戰。

他表示，經濟部積極掌握供應鏈變化狀況。因應川普2.0時代，郭智輝說，企業應該有應變方法，政府也會協助供應鏈移轉。

郭智輝今日上午出席2024行政院長與商業領袖座談會，會前接受媒體訪問，作上述表示。對於中國大陸祭出輝達反壟斷調查一案，他說，「我也不知道為什麼中國大陸要調查輝達」；但經濟部都有掌握供應鏈變化狀況。

川普2.0時代來臨，郭智輝指出，在中國的台商會面臨比較嚴苛環境，台商如果在中國大陸製造商品，但不是賣給美國，比較不會有影響；但若在中國大陸製造，市場卻在美國，廠商應該都有應變方法；若有需要協助，政府非常樂意協助供應鏈移轉到其他生產基地。

川普 美國

延伸閱讀

川普首次執政期間 台灣科技股行情熱

關稅戰提前開打？ 杜魯多：川普課25%高關稅 加拿大必將奉還

深化台美經貿夥伴關係！經部與美國奧克拉荷馬州簽署合作協議

韓國瑜、郭智輝等人揭幕 台灣醫療科技展盛大登場

相關新聞

台美首批協議生效 對我國的好處總整理一次看

台美貿易倡議首批協定10日起正式生效，行政院經貿辦指出，此協議將奠定台美經貿的法制化合作基礎，未來也有望持續升級，且也能...

惠譽：展望台灣銀行業2025年景氣中性

惠譽對台灣銀行業2025年的前景展望為中性，主要反映預期2025年台灣銀行業的表現將大致維持穩定。 惠譽預期，受高基期影...

商總與行政院長座談會 聚焦缺工、觀光、環境永續九面向

全國商業總會10日上午舉行「2024行政院卓院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博與行政院長卓榮泰共同主持邀請相關部會首...

台美21世紀貿易倡議生效 許舒博：好事，盼FTA能儘快

台美21世紀貿易倡議首批協定今正式生效，商總理事長許舒博認為，在自動化、通關給予特殊待遇，絕對是一件好事，更希望FTA（...

台美21世紀貿易倡議首批協定生效 戴琪：重要里程碑

台灣與美國去年6月簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，協定10日生效。美國貿易代表戴琪今天感謝台灣夥伴協助達成這個重要...

中國大陸對輝達祭反壟斷調查 郭智輝：對台廠沒有正相關

中國大陸市場監管總局以輝達涉嫌違反大陸反壟斷法為由，依法對其啟動立案調查。經濟部長郭智輝今日表示，經濟部有掌握所有供應鏈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。