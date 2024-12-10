台美首批協議生效 對我國的好處總整理一次看

台美貿易倡議首批協定10日起正式生效，行政院經貿辦指出，此協議將奠定台美經貿的法制化合作基礎，未來也有望持續升級，且也能有助於與貿易夥伴合作推動建制化貿易，例如貿易便捷化更可減少貨物輸入雙方市場所需交易成本。

經貿辦指出，台美21世紀貿易倡議首批協定確立了台美間貿易規則承諾，強調政府治理透明度、降低業者行政成本，其為跨產業與全社會帶來普遍性的效益，對於台美雙方也有一定程度的好處，像是奠立台美經貿的法制化合作基礎，支持持續升級；展現台灣與國際接軌及可信賴程度，有助於與貿易夥伴合作推動建制化貿易；透明及簡便的法規程序可促進臺灣貿易與商業機會，尤其利於中小企業、女性、原住民等族群參與；促成更多國際合作，提升產業的貿易、投資與技術交流機會。

對台灣的好處具體有哪些，經貿辦表示，在關務行政及貿易便捷化章節上未來可透過自動化、簡化關務流程以及創新的通關措施，以減少跨境貿易所需時間及成本，舉例來說，可用電子方式繳交通關文件、以電子方式支付稅款等費用，便利貨品通關、減少貨物輸入雙方市場所需交易成本、增設人道救災物資的特別通關機制、減少運輸船隻及貨車在停等期間所排放的溫室氣體，並降低產品(尤其是易腐品)變質的機率。

此外，台美採用高於 WTO 要求的台美通關安排，包括更多無紙化通關、擴大准許電子申報的範圍、擴大預先審核適用的對象及範圍等，將可增加台灣農漁產品及其他工業產品外銷美國的競爭力。

經貿辦表示，後續雙方設立貿易便捷化委員會，就相關事務定期溝通與交流。

經貿辦說，良好法制作業部分則是採用公平、公正、公開的原則訂定法規，以維持經商環境的透明化與可預測性，促進國際貿易與投資，且台灣企業將可提前得知美國未來 12 個月的法規制定計畫，可作為企業投資計畫策略與營運之參考。台灣企業團體也能向美方提出法規疑義與表達意見，促進台灣企業對美國市場有更佳的預測與掌握。

在服務業國內規章部分，經貿辦說明，容採用高於 WTO 服務業國內規章的規定，並適用於台美現已開放的所有服務業別，未來將可確保台灣服務業者申請進入美國市場的許可流程，有一致性與可預測性，包括取得執照/許可的要求與時程、合理規費、申請人有提供補件與申覆的合理機會、以及主管機關應在合理期限內做出核發執照/許可的決定。

反貪腐規章上，經貿辦說明，台美同為反貪腐優等生，有健全的反貪腐政策，因此共同承諾強化「聯合國反貪腐公約」(UNCAC)之精神及條文，以預防及打擊任何影響國際貿易及投資之賄賂與貪腐。

至於在中小企業部分，經貿辦說明，主要在增加及改善雙方中小企業開拓國際市場的機會，包括界定出中小企業的貿易障礙、分享有利於中小企業的資訊，以及共同推動支持中小企業的活動，包括由弱勢群體和女性企業家擁有或營運的中小企業。具體來說，美國將提供關務/稅務法規、程序或諮詢窗口等資訊，便利台灣中小企業掌握美國的規定與市場商機；此外，台美雙方建立專屬對話機制，舉辦中小企業對話並與產官交流，促進台灣中小企業拓展美國市場的網絡、方式與商機。

依據美國商務部統計，台美貿易愈趨緊密，2024年截至10月台灣是美國第7大貿易夥伴，較2023年又躍升1名；雙邊貨品貿易總額1,319億美元，其中美自台進口969億，對台出口350億美元，分別創近10年同期第1高及第 2 高。

同時 2024 年1-10月美國續為台灣對外投資首選，根據經濟部統計，我國核備對美投資金額約139.7億美元並超越 2023 年全年之96.9億美元，占總核備對外投資金額 30.8%，件數或金額均排名第 1。

此外，美國對台灣投資也是外來投資的前三位，2024 年1-10月我國核准美資來臺投資案金額6.97億美元，也較 2023 年上升2名，占總核准外人投資金額 10.7%。