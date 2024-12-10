商總與行政院長座談會 聚焦缺工、觀光、環境永續九面向

全國商業總會10日上午舉行「2024行政院卓院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博與行政院長卓榮泰共同主持邀請相關部會首長出席。這次座談會主要聚焦金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等九大面向，共有80個行業提出63項建議案，盼內閣團隊解決，力助服務業發展。

許舒博表示，服務業是台灣經濟活動的主體，總產值突破13兆，占比超過六成；服務業更是穩定社會發展的主軸，目前就業人口約700萬人，占總就業人數逾六成，扮演穩定就業之關鍵角色。此外，2023年全國賦稅收入高達3.4兆元，工商企業繳稅超過2兆元，約占總稅收59%以上。這顯示出，企業的穩健發展，有助於公共財與公共服務的產出。

然而美中貿易戰、疫後復甦緩慢、全球通膨等背景因素，乃至產業缺工、淨零排放成本上升等壓力，帶來諸多不確定性與經營壓力，此刻正需要政府與產業攜手合作，共同應對未來的挑戰。

許舒博表示，針對服務業缺工問題，受到少子化與高齡化雙重影響，加上部分產業本國勞工就業意願不足，導致服務業勞工缺口不斷擴大。因此包含機車、汽車貨櫃貨運、環境檢驗、家具、化學品儲槽業等多位公會理事長皆有反映，建請政府應考量各別行業特性及本國勞工從事意願等面向，逐步放寬移工政策及調整工時等規範，以填補服務業人力短缺的困境。

除缺工問題外，淨零排放及環境永續議題也被高度關注，目前政府以「排碳大戶」為主要輔導對象，但綠色供應鏈及減碳壓力已擴及服務業和中小企業，台灣中小企業占比高達98%，服務業占85%，這些企業資源有限，已引發「碳焦慮」。許舒博呼籲政府加大支持力度，輔助企業建立基本的碳盤查能力，進而挹注政策資源協助企業達到低碳化的綠色目標。

在觀光旅遊方面，台灣觀光疫後復甦乏力，相較日韓遊客恢復八成以上，台灣至今僅恢復約五成，政府有待加強推動力度，旅行產業代表也敦請政府盡速恢復兩岸雙向觀光旅遊，為觀光產業注入新動能。此外，旅館業對今年下半年電價調漲普遍無法接受，業者認為，觀光旅館業者疫後復甦已緩慢，加上食材及人事成本攀升，建請政府重新考量電價漲幅。

交通運輸相關政策調整或補助也是本次提案的一大重點，例如建請交通部獎勵遊覽車經營交通車業務之部分車輛，予以副大眾運輸資格、鼓勵電動大客車予以客運業者電價優惠等建議。

與健康醫療相關的議題，則包含醫療特材的健保給付點值之調整建議，以及針對「癌症新藥暫時性支付專款作業流程(草案)」、「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」部分條文修正草案，與「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」提出建言，以及呼應賴總統「健康台灣」願景的創新醫療費用補償方式等多項提案。

此外，涉及產業發展的議題，例如建請政府獎助「台灣製造形象有序團隊」赴先進國家參展、進出口貨物裝載之貨櫃（容器）重量標準修訂建議、輔導廚具櫥櫃技術士證照考試制度相關規劃等，以及近年台灣本土啤酒和工業零組件製品，受到海外產製品以價格戰威脅之困境，建請政府研議解決方案，前述議題也都被納入提案討論。

為讓企業真正落實「業必歸會」，許舒博也特別呼籲政府，台灣以中小型企業為主體，在提升公共利益及公共秩序的前提下，「業必歸會」有其實施之必要性。商業團體長年「業必歸會」功能不彰，已造成公會運作困難，難以發揮有效的同業自律及管理。商業團體作為政府與產業的溝通橋樑，如果能確實結合同業力量，更可發揮團體的「經濟性功能」、「社會性功能」及「政府與企業的溝通效能」，推動產業蓬勃發展。

許舒博表示，現今商總共有162個會員公會，遍及各業別服務業，每個人的食衣住行育樂、百工百業都是商總的會員，也因此會遇到各式各樣的問題需要政府積極協助。最後，許舒博期許今日的座談會能強化政府與商界密切合作，共同解決各項困難，讓服務業持續帶動內需，創造GDP持續成長，為台灣經濟開創更美好的未來。