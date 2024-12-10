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台美21世紀貿易倡議生效 許舒博：好事，盼FTA能儘快

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
商總理事長許舒博希望FTA（自由貿易協定）能儘快產生。圖／本報系資料照片
商總理事長許舒博希望FTA（自由貿易協定）能儘快產生。圖／本報系資料照片

台美21世紀貿易倡議首批協定今正式生效，商總理事長許舒博認為，在自動化、通關給予特殊待遇，絕對是一件好事，更希望FTA（自由貿易協定）能儘快產生。

許舒博是在今日舉行的「2024行政院長與商業領袖座談會」會場外受訪，做出以上表示。

許舒博表示，影響全球貿易最重要的關鍵就是關稅，而美中貿易戰就是關稅大戰，雙方互相提高關稅，最後犧牲傷害的都是老百姓，這不是正確的國際貿易手段。

許舒博認為，台灣處在艱困的外交環境，很多的區域經濟組織都無法加入，因此面臨被課徵高關稅的處境，台灣產品再好，關稅一直往上加，就失去國際競爭力，甚至必須面對另外尋找生產基地的情況，影響台灣的經貿發展。

關稅

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