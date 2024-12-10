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美國對輝達祭反壟斷調查 郭智輝：對台廠沒有正相關
中國大陸市場監管總局以輝達涉嫌違反大陸反壟斷法為由，依法對其啟動立案調查。經濟部長郭智輝今日表示，經濟部有掌握所有供應鏈變化狀況，雖然不清楚大陸調查原因，但輝達銷售到大陸的產品，都是在台灣生產，因此沒有正相關。
對於台廠是否會遭到波及，郭智輝認為，在大陸的台商要面對比較嚴苛的環境，美國即將上任的總統川普在選前就已經放話，要對大陸課徵60%的關稅，若台商在大陸製造，但產品不是銷售給美國，那就沒關係，若是在大陸製造，市場又在美國，相信會有一些應變方法。
郭智輝也說，如果台商需要政府給予協助，政府非常樂意與台商討論，如何移轉到其他生產基地。
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