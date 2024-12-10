台美21世紀貿易倡議首批協定生效 戴琪：重要里程碑
台灣與美國去年6月簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，協定10日生效。美國貿易代表戴琪今天感謝台灣夥伴協助達成這個重要的里程碑，這是加強美、台經貿關係的重要一步。
台美雙方今天共同發布新聞稿，宣布「台美21世紀貿易倡議」的首批協定於10日生效消息。戴琪（Katherine Tai）說，美國貿易代表署日前已提交證明給國會，確認台灣已採取必要措施，以履行在這個協定下的義務。
戴琪表示，雙方也互相通知，已經完成協定生效所需的內部程序。這個協定是在去年6月1日由美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署。
首批協定涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。新聞稿指出，美台雙方持續就第二份協議進行談判，內容涵蓋勞工、環境和農業等貿易領域。
台美在2022年6月1日啟動「台美21世紀貿易倡議」。行政院經貿談判辦公室當時說，這是雙方自1979年來所簽署結構最為完整的貿易協定，代表台灣經貿制度符合國際高標準的里程碑，也是利用堆積木方式完成台美自由貿易協定的重要一步。
整部倡議包括12項議題，除了首批協定及目前在談判中的內容，其餘還包括數位貿易、標準、國營事業、非市場政策及作法。
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