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川普2.0風險…台比日韓安全 對美出超風險高

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華府非營利智庫「資訊技術與創新基金會」（ＩＴＩＦ）昨發表「川普風險指數排行」報告，列出卅九個美國盟友可能因川普二點○關稅政策承受的風險高低，其中風險最高的是墨西哥，前十名中唯一一個亞洲國家是排名第二的泰國。台灣位列第卅一名，屬於相對安全的國家。

報告提到，容易成為川普二點○目標的國家有幾個特質：軍事預算低、對美貿易出超、存在貿易互惠政策障礙，以及對中國大陸採取溫和立場等。

根據這份報告，風險指數最高的前五名依序是墨西哥、泰國、斯洛維尼亞、奧地利和加拿大。

這些國家的國防開支占國內生產毛額（ＧＤＰ）的比率均低於平均，且都與美國存在貿易逆差。

另外，這些國家都對中國大陸相對溫和，且拒絕與美國全面結盟抵制中國不斷崛起的軍事、外交政策和技術經濟霸權。

至於排行榜中最安全的前五名，依序為立陶宛、愛沙尼亞、波蘭、拉脫維亞和澳洲。

台灣風險指數排在第卅一名，只有對美貿易出超這項指標被評為風險高，其他在軍事開支、對中立場與反美障礙等方面皆屬低風險。

其他亞洲國家中，日本（廿五）、南韓（廿二）與菲律賓（十七）的風險，相對都比台灣高。

川普 美國

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