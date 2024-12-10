AI商機發酵、傳統旺季加持 11月出口連13紅…本季拚新高

財政部昨（9）日公布11月出口410.9億美元，連四月站上400億美元水準，年增9.7%，增幅優於預期，且為連13個月正成長，全年出口規模有望挑戰歷史次高。

財政部表示，11月由於全球經濟平穩成長，人工智慧（AI）等新興應用商機持續發酵，加上傳統外銷旺季加持，出口表現可圈可點。

展望12月，財政部統計處長蔡美娜預估，12月出口仍將維持400億美元水準，金額將會落在417億至429億美元間，年增4.5％至7.5％，如此一來，第4季出口估年增7.5％至8.5％，有機會挑戰單季新高，全年出口成長率將在9.4％至9.7％，金額來到4,732億至4,744億美元，將為歷年次高，僅次於2022年的4,794億美元，全年出超也將挑戰歷史新高。

近一年進出口統計

11月出口表現優於預期，蔡美娜表示，可歸功四大因素，包括全球經濟基本面維持穩定、AI與高效能運算應用商機加速擴散、進入科技新品備貨周期、傳統旺季效應顯現。

蔡美娜說， 11月進口規模331.6億美元、大幅增加19.8％，主要是受到出口備料需求、國際AI供應鏈分工運作，帶動進口記憶體與資通設備雙創歷年單月次高。其中資通設備年增達1.6倍，半導體設備年增38.2%，反映出投資擴增。

蔡美娜分析，由於全球通膨仍在降溫、AI帶動新一波產業變革依然加速開展，且我國半導體在地供應鏈完整，領導廠商具有產能跟先進製程優勢，讓我國外銷動能持續受到支撐。

參考主計總處11月底最新預測今年出口值逐季走高，上調第4季預測來到1,254億美元，這水準與史上最高值、也就是2023年第4季1,257億美元差距僅3億美元。

主計總處更將全年出口年增率上調至9.7％，蔡美娜認為，「目前看來達標機率很高」，美中不足的是主要出口市場表現仍不同調。

她指出，今年對美國出口金額將突破歷史紀錄，對東協全年出口值刷新紀錄也是「十拿九穩」，唯獨對大陸與香港地區、因受到大陸經濟疲軟、與美中對抗、以及近幾年供應鏈去中化拖累，今年對陸港「回到正成長軌道是困難的」，恐怕會出現連續三年下降，若預測成真，這將會是有統計以來首次出現。