快訊

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聽新聞
0:00 / 0:00

明年經濟 一字預測／柯志賢選「穩」 陳俊光挑「轉」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

經濟日報舉辦「2025經濟關鍵字大預測」活動，勤業眾信總裁柯志賢選「穩」，KPMG主席陳俊光選「轉」。

柯志賢表示，今年即便受地緣政治等變數影響，在全球AI發展應用驅動半導體產業強勁復甦，並帶動企業開創數位創新，預期2025年經濟將持續「穩定中求成長」，憑藉先進技術及完整供應鏈優勢，企業只要密切關注市場脈動並掌握成長契機，必將穩紮穩打實現轉型發展目標。

陳俊光認為，全球經濟秩序變動，加劇全球供應鏈的不穩定性，面對愈來愈複雜的商業挑戰，重新思考戰略布局、分散風險，已是台灣產業轉型創新、進軍全球市場的首要課題。企業經營者需敏捷應變、放眼未來，才能帶領企業在變局中找到立足點，邁向永續經營。

精選好禮 立即投票

半導體 布局

延伸閱讀

廣華營收／強攻自主品牌車廠 接獲多款暢銷車訂單

面對川普2.0 前人行副行長：中國經濟需要新動力

興達海基傳農曆年後熄燈 離岸風電百分百國產化企業受挫

安國接單報捷 營運衝

相關新聞

前11月…對美出口首破千億美元 全年出超挑戰新高

財政部昨天公布十一月進出口統計，其中出口金額四一○點九億美元，年增率百分之九點七，連十三紅。財政部官員說，在人工智慧（Ａ...

兆元投資啟動 將發永續債…引導民間資金投入國家建設

兆元投資國家發展方案啟動，行政院昨（9）日首度召開「促進民間參與公共建設推進專案會議」，中央政府將首度發行永續發展債，含...

首樁碳權成交 台北101賣30公噸

首樁國內碳權交易昨天成交，成交的專案是台北一○一大樓停車場採用高效率光源，共有卅公噸碳權，每噸三千五百元，買方為台灣地方...

川普2.0風險…台比日韓安全 對美出超風險高

華府非營利智庫「資訊技術與創新基金會」（ＩＴＩＦ）昨發表「川普風險指數排行」報告，列出卅九個美國盟友可能因川普二點○關稅...

AI商機發酵、傳統旺季加持 11月出口連13紅…本季拚新高

財政部昨（9）日公布11月出口410.9億美元，連四月站上400億美元水準，年增9.7%，增幅優於預期，且為連13個月正...

未來四年全國民間參與公共建設 預期創造12萬個就業機會

行政院昨（9）日召開促參推進專案會議，希望透過創新機制，架構公私協力平台，訂下未來四年民間參與公共建設金額達6,829億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。