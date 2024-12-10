聽新聞
0:00 / 0:00
明年經濟 一字預測／柯志賢選「穩」 陳俊光挑「轉」
經濟日報舉辦「2025經濟關鍵字大預測」活動，勤業眾信總裁柯志賢選「穩」，KPMG主席陳俊光選「轉」。
柯志賢表示，今年即便受地緣政治等變數影響，在全球AI發展應用驅動半導體產業強勁復甦，並帶動企業開創數位創新，預期2025年經濟將持續「穩定中求成長」，憑藉先進技術及完整供應鏈優勢，企業只要密切關注市場脈動並掌握成長契機，必將穩紮穩打實現轉型發展目標。
陳俊光認為，全球經濟秩序變動，加劇全球供應鏈的不穩定性，面對愈來愈複雜的商業挑戰，重新思考戰略布局、分散風險，已是台灣產業轉型創新、進軍全球市場的首要課題。企業經營者需敏捷應變、放眼未來，才能帶領企業在變局中找到立足點，邁向永續經營。
精選好禮 立即投票
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言