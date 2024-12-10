快訊

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

出席台灣觀光協會68周年年會 卓揆允解決旅宿人力荒

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰9日承諾，政府將會儘速在最快時間內，依產業需求補充人力，讓台灣能有百萬大軍迎向觀光產業盛開。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰9日承諾，政府將會儘速在最快時間內，依產業需求補充人力，讓台灣能有百萬大軍迎向觀光產業盛開。記者蘇健忠／攝影

觀光旅宿業關注缺工議題，行政院長卓榮泰昨（9）日承諾，政府將會儘速在最快時間內，依產業需求補充人力，讓台灣能有百萬大軍迎向觀光產業盛開，也將由行政院副院長鄭麗君召開觀光諮詢會議，打造台灣成為觀光國。

據了解，召開觀光諮詢會議的時間點將落在春節前，目前正由觀光署盤點產業需求，知情官員透露，兩岸觀光、產業缺工、是否開放移工從事旅宿業等議題，都可能納入討論。

觀光旅宿業大缺工，卓榮泰昨日出席台灣觀光協會68周年年會時表示，行政院已聽到產業界聲音，清楚知道觀光旅宿業的缺工問題仍在，「我承諾、也已在進行中」，政府會在最短時間內按照產業實際需求儘量補充人力缺口。

卓榮泰提到，今年原本預計來台觀光人數，因受到花蓮地震影響，一直在打折，不過透過政府加碼補貼，原預估今年應僅能達到600萬人次，最新統計已突破700萬人次，預估年底前有望朝向800萬人次邁進。

對於產業聲聲喚，希望開放移工從事旅宿業，據悉，目前正跨部會討論中，尚未定案。但由於先前8月已新增僑外生可從事旅宿等工作，因此仍須通盤考慮。

此外，政院將召開「觀光產業振興諮詢會議」，知情人士表示，相關委員名單已出爐，由鄭麗君擔任召集人，觀光署長周永暉擔任執行長，最快農曆春節前召開會議，目前正由觀光署盤點產業需求，陸續已召開過幾次工作會議，但開會時間待定。

為解決旅宿業人力荒，今年8月勞動部已放寬僑外生可留台從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待或餐廳外場，修正重點之一是新增我國大專校院副學士以上學位的僑外生，畢業後可受僱於觀光旅館、旅館及民宿從事房務、 清潔、訂房、接待或餐廳外場等旅宿服務工作；另一重點是將外國人工作許可有效期間從現行的半年延長至一年。

至於外界關注的兩岸觀光議題，目前停滯不前，也讓旅宿業心急如焚，未來如何解決兩岸觀光難題，也可能在諮詢會議中討論。

卓榮泰 移工 觀光

延伸閱讀

透明晶質獎頒獎 鄭麗君勉公部門AI時代思考興利防弊

傳行政院處長也捲職場霸凌風暴 卓榮泰：會處理

國光體育獎章頒獎 卓榮泰：體育人最榮耀的一刻

毒品防制會報 卓榮泰促強化查緝網路販售電子煙器具

相關新聞

前11月…對美出口首破千億美元 全年出超挑戰新高

財政部昨天公布十一月進出口統計，其中出口金額四一○點九億美元，年增率百分之九點七，連十三紅。財政部官員說，在人工智慧（Ａ...

兆元投資啟動 將發永續債…引導民間資金投入國家建設

兆元投資國家發展方案啟動，行政院昨（9）日首度召開「促進民間參與公共建設推進專案會議」，中央政府將首度發行永續發展債，含...

首樁碳權成交 台北101賣30公噸

首樁國內碳權交易昨天成交，成交的專案是台北一○一大樓停車場採用高效率光源，共有卅公噸碳權，每噸三千五百元，買方為台灣地方...

川普2.0風險…台比日韓安全 對美出超風險高

華府非營利智庫「資訊技術與創新基金會」（ＩＴＩＦ）昨發表「川普風險指數排行」報告，列出卅九個美國盟友可能因川普二點○關稅...

AI商機發酵、傳統旺季加持 11月出口連13紅…本季拚新高

財政部昨（9）日公布11月出口410.9億美元，連四月站上400億美元水準，年增9.7%，增幅優於預期，且為連13個月正...

未來四年全國民間參與公共建設 預期創造12萬個就業機會

行政院昨（9）日召開促參推進專案會議，希望透過創新機制，架構公私協力平台，訂下未來四年民間參與公共建設金額達6,829億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。