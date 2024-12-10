出席台灣觀光協會68周年年會 卓揆允解決旅宿人力荒

觀光旅宿業關注缺工議題，行政院長卓榮泰昨（9）日承諾，政府將會儘速在最快時間內，依產業需求補充人力，讓台灣能有百萬大軍迎向觀光產業盛開，也將由行政院副院長鄭麗君召開觀光諮詢會議，打造台灣成為觀光國。

據了解，召開觀光諮詢會議的時間點將落在春節前，目前正由觀光署盤點產業需求，知情官員透露，兩岸觀光、產業缺工、是否開放移工從事旅宿業等議題，都可能納入討論。

觀光旅宿業大缺工，卓榮泰昨日出席台灣觀光協會68周年年會時表示，行政院已聽到產業界聲音，清楚知道觀光旅宿業的缺工問題仍在，「我承諾、也已在進行中」，政府會在最短時間內按照產業實際需求儘量補充人力缺口。

卓榮泰提到，今年原本預計來台觀光人數，因受到花蓮地震影響，一直在打折，不過透過政府加碼補貼，原預估今年應僅能達到600萬人次，最新統計已突破700萬人次，預估年底前有望朝向800萬人次邁進。

對於產業聲聲喚，希望開放移工從事旅宿業，據悉，目前正跨部會討論中，尚未定案。但由於先前8月已新增僑外生可從事旅宿等工作，因此仍須通盤考慮。

此外，政院將召開「觀光產業振興諮詢會議」，知情人士表示，相關委員名單已出爐，由鄭麗君擔任召集人，觀光署長周永暉擔任執行長，最快農曆春節前召開會議，目前正由觀光署盤點產業需求，陸續已召開過幾次工作會議，但開會時間待定。

為解決旅宿業人力荒，今年8月勞動部已放寬僑外生可留台從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待或餐廳外場，修正重點之一是新增我國大專校院副學士以上學位的僑外生，畢業後可受僱於觀光旅館、旅館及民宿從事房務、 清潔、訂房、接待或餐廳外場等旅宿服務工作；另一重點是將外國人工作許可有效期間從現行的半年延長至一年。

至於外界關注的兩岸觀光議題，目前停滯不前，也讓旅宿業心急如焚，未來如何解決兩岸觀光難題，也可能在諮詢會議中討論。