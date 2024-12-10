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陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

11月進出口統計 電子零組件單月上揚14%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（9）日公布11月進出口統計，11項主要貨類中有十貨類上升，其中電子零組件出口重新綻放光彩，11月年增14.6％，增幅為各貨類之冠。

財政部統計處長蔡美娜表示，電子零組件受惠AI浪潮席捲全球、新興科技應用需求，不管來自美國或亞洲主要經濟體拉貨強勁，帶動11月出口值增至167.3億美元、寫歷年同月最高，年增14.6％，為近25個月表現最佳。

11月整體出口年增率為9.7％，電子零組件貢獻率高達六成。不過以全年來看，電子零組件受到內外銷結構改變影響，前11月仍年減1,7%，今年全年要「翻身」不太容易，恐將出現連續第二年下降。

11月資通與視聽產品出口104.7億美元，也是歷年最強11月，但受伺服器、顯示卡長期需求慢慢墊高基期，年增率收斂、回到相對和緩水準，11月年增11.7％。

另外傳產方面，除礦產品受國際原油行情走跌影響、出現負成長，其餘傳產貨類皆為正成長，但仍為中到低個位數增幅，加上國際間過剩產能仍無法有效化解，傳產貨類回升可能主要是出貨遞延因素，或去年低基期造成的技術性反彈。

塑橡膠及其製品、化學品增幅較佳，11月分別年增9.1％、7.6％，基本金屬及其製品年增4.1％；機械部分，陸港、東協需求上升，日本與歐洲買氣清淡，互抵後，出口僅微增0.1％。

財政部 電子零組件

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