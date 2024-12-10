未來四年全國民間參與公共建設 預期創造12萬個就業機會

行政院昨（9）日召開促參推進專案會議，希望透過創新機制，架構公私協力平台，訂下未來四年民間參與公共建設金額達6,829億元的目標。

行政院昨日表示，未來將透過促參工作小組及法規調適小組，推動政府與民間共同提案機制，並妥善解決法規調適相關議題。

同時，結合新設立的促參專案辦公室及資本市場服務團兩大專業輔導團隊，引導民間資金投入國家建設，創造政府與民間雙贏，促成經濟成長新活水。

行政院表示，召開政院層級的促參提案平台相關會議，主要是從部會計畫研擬階段審理促參可行性，並廣泛蒐集民間促參提案建議，來擴增公建案源，盤點未來四年全國民間參與公共建設金額達6,829億元，可望創造12.6萬個就業機會。

國發會、財政部及金管會已盤點促參可行優先案源，包括，秀山長照園區開發、新莊北側知識產業園區轉運站、台南市運動藝文休閒園區、鳳山車站開發大樓及高雄捷運橘線O9站聯合開發等案。

若以四年6,829億元為目標，平均每年約須達1,700億元以上；財政部統計，今年前十月民間參與公建案件簽約103件，民間投資金額1,143億元，全年上看1,500億元。行政院表示，未來透過促參創新機制，希望加大民間投資公共建設力道。