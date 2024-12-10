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前11月對美出口 飆千億美元 年增近五成寫新猷

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日公布11月出口，觀察五大市場，台灣對美國前11月出口達1,015.3億美元，是史上頭一次突破千億美元大關。示意圖。路透
財政部9日公布11月出口，觀察五大市場，台灣對美國前11月出口達1,015.3億美元，是史上頭一次突破千億美元大關。示意圖。路透

財政部昨（9）日公布11月出口，觀察五大市場，台灣對美國前11月出口達1,015.3億美元，是史上頭一次突破千億美元大關，年增近五成也是史上最強；對中國大陸及香港出口則因春節落點較早、「川普2.0震撼」而提早拉貨，11月呈現回溫，年增9.5%。

財政部觀察，11月台灣對主要市場出口表現，對美國、東協、陸港三大市場出口同步成長，分別年增10.6％、10.5％、9.5％，其中對美國與東協出口規模，均寫下歷年最強11月；反觀對日本、歐洲出口較弱，分別年減11.2%、1.2%。

反映在市場結構上，前11月對美出口占比23.5%、對陸港占31.7%，分別寫下近24年、23年同期最高、最低紀錄。

財政部統計處長蔡美娜表示，對美國出口表現亮眼，主要受惠於AI商機、全球供應鏈重整、美國製造業回流，11月對美出口達86.5億美元，是歷年同月最高，今年對美出口擴增，前九月累計出口就已提前刷新歷年水準，累計至11月更邁向全新里程碑，跨越千億美元，年增49.9％亦是同期史上最強。

另一方面，11月對中國大陸與香港出口也明顯翻揚，主要受電子零組件拉貨增強，同時顯示卡、PC零附件等資通產品需求也不錯，對陸港出口年增率為9.5％，擺脫前一個月的負成長，且扣除春節，是近兩年半以來最佳表現。

蔡美娜分析，陸港前幾個月減幅收斂，在11月「凸點上去」，從產品別來看，包括PC零附件、顯示卡、電子零組件，推測可能是春節較早，拉貨時間提前。

另一個因素則是「川普震撼」，蔡美娜解釋，在川普第一個任期時提高關稅，因此從實際數字會發現，廠商會在前二至三個月開始動作，美國總統大選結果出爐後，廠商啟動拉貨，特別是對大陸拉貨，包括筆電、工具機等相關供應鏈。

蔡美娜表示，外媒也報導，美國總統大選後，美方供應商去電大陸下單，陸方對應經銷商也有接到美國廠商詢問；今年美國大選戰況膠著，今年10月，中國大陸出口年增幅達12.7％、為二年新高，當時就有許多市場人士分析，不排除有防禦性下單。

美國大選 財政部

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