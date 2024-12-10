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兆元投資啟動 將發永續債…引導民間資金投入國家建設

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
兆元投資國家發展方案啟動。 路透
兆元投資國家發展方案啟動。 路透

兆元投資國家發展方案啟動，行政院昨（9）日首度召開「促進民間參與公共建設推進專案會議」，中央政府將首度發行永續發展債，含民間發債參與公共建設部分，未來四年永續債發債規模將達5,100億元至6,100億元。

行政院在今年7月經濟發展委員會中，推出「兆元投資國家發展方案」後，各部會展開規劃，並透過院層級促參提案平台進行跨部會整合與協調，昨日行政院首度邀集部會首長針對公共建設投資開會。

行政院指出，會中除盤點未來四年全國民間參與公共建設案源外，也表示將發行永續發展債券，以整體市場估計，包括民間發債參與公共建設，及政府發行永續發展債券，規模估可達5,100億至6,100億元，希望藉此引進更多民間資金投入公共建設。

政府推動兆元投資方案，主要希望將民間資金導入國家公共建設，先前外界就曾提出發行永續債建議。

行政院昨日召開首次公建專案會議，也同步盤點可行方案，目前包括內政部及國家住宅及都市更新中心興建社會住宅、國立金門大學學生宿舍、高雄國際機場新航廈工程計畫、高雄市捷運工程、桃園市捷運工程及社會住宅等案，都有機會透過發行永續債來執行。

至於永續債券如何發行，與會官員表示，主要由各單位發起，舉例來說，若國家住都中心興建社宅需要資金投入，就能透過櫃買中心發行永續債券，不過對於債券發行是否有自償性、永續性則需經主管機關及第三方公正單位驗證，住都中心就是要由內政部來審查是否具自償性。

內政部先前曾表示，未來八年直接興建社宅資金需求更為龐大，興建25萬戶社會住宅，預估至少需1兆元融資資金，國家住都中心當時就已研議發行永續發展債券，以降低中心的融資利息財務負擔。

此外，未來四年希望引導20億元保險資金，投入公共建設型私募股權基金（PE）；若投信投顧法順利在2025年上半年前經立法院三讀通過，預估未來三年分年累計目標，希望鼓勵REIT基金投資公共建設規模450億元。

行政院也表示，政府已調降保險業投資公共建設型PE的RBC風險係數，並盤點具公共建設性質策略性產業案件，以利保險業適用較高投資限額，有助降低保險等民間資金投資管理成本，增進資金運用彈性及效率。

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