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千萬製作費僅13萬人次觀看 立委質疑弊案要求勞部徹查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。圖／報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／報系資料照片

勞動部就業安定基金濫用情況延燒，民眾黨立委黃國昌今天於立法院揭露有媒體得標1000萬元製作1支8分鐘影音，結果觀看次數僅少少13萬，要求勞動部應徹查是否有弊案。勞動部長洪申翰表示，將在3個月內提出近5年就安基金使用情況的檢討報告。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部長洪申翰列席報告業務概況。

黃國昌質詢時指出，兩周前自己便揭露就安基金遭到濫用，包含耗費356萬為勞動部前部長許銘春開個人演唱會，而2022年起，就安基金用於媒體政策及業務宣導費的預算一路飆高，2022年1.19億、2023年1.49億、2024年1.7億，明年度更甚至編列超過2億。

檢視勞動部提供的驗收報告，民視得標以總經費為1000萬製作一支長度8分鐘的影片，在YouTube上觀看次數13萬次看似不錯，但實際留言卻只有少少19則，明顯就是透過下廣告在衝觀看次數；細看該案的廣告費用，總共斥資101萬下廣告，這麼高的廣告預算卻只有這樣的觀看次數，要求勞動部應徹查預算到底是如何在使用。

黃國昌另指出，更離譜的是，年代得標的2022公益路跑宣傳形象拍攝文宣採購案，整個案子只有一個內容，就是幫許銘春拍形象沙龍照；此外，竟然還出現在勞動部的會議室舉辦記者會，還要花費將近38萬的情形。勞動部大剌剌透過標案養綠媒，連續2年給年代、三立、民視上千萬的媒體宣傳預算，要人民如何接受？

黃國昌指出，這已經不僅是社會觀感不佳，而是讓全體納稅人憤怒，要求勞動部應針對過去5年就業安定基金用於媒體宣傳進行檢討，絕不能繼續這樣揮霍民脂民膏。

洪申翰承諾，將在3個月內提出近5年就安基金的使用情況，針對許銘春拍沙龍照一事「我也無法接受」。

勞動部 廣告 黃國昌

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