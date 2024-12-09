政院引導民間投資 推永續發展債券最高6100億元

行政院9日首度召開「行政院促進民間參與公共建設推進專案會議」，國發會、財政部及金管會已盤點促參可行優先案源，預期未來四年全國民間參與公共建設金額達6,829億元，可望創造12.6萬個就業機會；另外在引進民間投資部分，將推動發行永續發展債券規模5,100億至6,100億元，已盤點內政部及國家住宅及都市更新中心興建社會住宅、國立金門大學學生宿舍、高雄國際機場新航廈工程計畫、高雄市捷運工程、桃園市捷運工程及社會住宅等案。

行政院7月18日在經濟發展委員會報告「兆元投資國家發展方案」以來，相關部會積極投入方案規劃，持續完善各項運作機制。兆元投資國家發展方案推動「創新促參推進機制、優化投入公共建設之投融資條件、增加公共建設相關金融商品」三大策略主軸，透過院層級促參提案平台，以創新的公私協力促參提案機制，從部會計畫研擬階段審理促參可行性，並廣泛蒐集民間促參提案建議，來擴增公共建設案源，另院層級促參推進專案會議，進行跨部會協調溝通、傾聽民間代表及專家學者精進建議，優化促參效率及推進法規鬆綁等事宜。

在優化投融資條件方面，行政院指出，政府已調降保險業投資公共建設型PE的RBC風險係數，並盤點具公共建設性質之策略性產業案件，以利保險業適用較高投資限額，有助降低保險等民間資金之投資管理成本，增進資金運用彈性及效率。另外，透過推動基金架構REIT、擴大發行永續發展債券及研議公共建設證券化等多元金融商品化策略，有效降低政府公共建設籌資成本，同時提供優質金融商品供民間業者投資。

國發會、財政部及金管會已盤點促參可行優先案源，包括，秀山長照園區開發、新莊北側知識產業園區轉運站、臺南市運動藝文休閒園區、鳳山車站開發大樓及高雄捷運橘線O9站聯合開發等案；預期未來四年全國民間參與公共建設金額達6,829億元，可望創造12.6萬個就業機會。

在引導民間資金間接投入國家建設部分，預計未來四年引導20億元保險資金投入公共建設型PE、鼓勵REIT基金投資公共建設規模450億元；也推動發行永續發展債券規模5,100億至6,100億元，已盤點可行項目包括，內政部及國家住宅及都市更新中心興建社會住宅、國立金門大學學生宿舍、高雄國際機場新航廈工程計畫、高雄市捷運工程、桃園市捷運工程及社會住宅等案。