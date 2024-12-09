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深化台美經貿夥伴關係！經部與美國奧克拉荷馬州簽署合作協議

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部長郭智輝與美國奧克拉荷馬州州長史迪（Kevin Stitt）9日共同簽署「台灣-奧克拉荷馬州經濟、能源與貿易合作協議」，雙方將在半導體無人機、人工智慧、關鍵礦物及能源韌性等領域，深化雙向貿易、投資與產業合作，進一步強化台美經貿夥伴關係。

郭智輝指出，發展以半導體及人工智慧為核心的「五大信賴產業」，是台灣產業發展願景，而奧克拉荷馬州擁有完整的半導體、無人機及航太等領域關鍵產業聚落，加上其豐沛的能源與資源，無疑是臺灣推動「五大信賴產業」的重要合作夥伴。

奧克拉荷馬州州長史迪表示，該州為美國無人機產業重鎮，具有完整的基礎設施及充足的人力資源，且石油、天然氣、風電等能源充沛。州政府也將持續努力簡化法規及減輕稅賦來創造良好的投資環境，歡迎大家前往奧克拉荷馬州投資。

奧克拉荷馬州以航太及國防產業聞名。其地理位置得天獨厚，與接壤的德州北部半導體科技中心緊密合作，成功整合企業與學術資源，發展半導體產業與專業人才。奧州還具備豐沛的能源與關鍵礦物資源，為推動高端科技產業提供了有力支持。

郭智輝表示，經濟部將採取「以大帶小」的策略，協助業者布局海外市場，持續與美國政府共同支持雙方企業，打造高效能的供應鏈生態系，進一步強化供應鏈的韌性與競爭力。

自2016年以來，台灣與奧克拉荷馬州的貿易往來穩步成長，目前貿易額已接近當初的兩倍。隨著此次經貿合作協議的簽署，雙方期待進一步深化產業鏈結，促進更緊密的經貿交流，共創雙贏局面。

半導體 無人機

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