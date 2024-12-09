長佳智能腦中線偏移檢測系統 獲美國FDA醫材核准函

長佳智能（6841）9日宣布，其「腦中線偏移檢測系統」取得美國食品藥物管理局（FDA）醫材許可，這項檢測系統採用深度學習演算法，自動分析成人無顯影頭部電腦斷層掃描影像，可判別腦中線偏移（Midline Shift, MLS）特徵，向PACS/RIS工作站快速發出警報，讓臨床醫護人員得以及時介入治療，提升醫療品質。

截至目前，長佳智能已取得42張國內外醫材許可，其中包括12張美國FDA、15張台灣衛福部食藥署（TFDA）、五張泰國、五張馬來西亞、四張越南及一張新加坡的上市許可。

長佳智能除了已擁有42張醫療人工智能產品外，公司在日前剛閉幕的2024年醫療科技展也推出了「兒童生長評估系統」與｢智能化健檢排程系統」。長佳智能總經理李友錚表示，｢兒童生長評估系統」整合骨齡、身高、體重、BMI等多維數據，以時間趨勢做成對兒童成長的追蹤與監控報告，提早發現兒童是否有發育遲緩或發育過早現象，幫助醫師或家長發現潛在的生長異常，盡早做出處置。

李友錚指出，此系統的核心是已取得FDA與TFDA許可證的骨齡判讀軟體，系統分為中小型診所或醫院適用的雲端板與中大型醫院適用的地端板，也可客製化與醫院現有的PACS系統整合。

另外，長佳智能的「智能化健檢排程系統」運用基因演算法與模擬退火演算法，結合人工智能技術，僅需10秒就能重排健檢行程，透過手機快速通知受檢者健檢流程與項目，減少客戶平均等待時間可達31%；健檢主管更能藉由戰情室功能隨時監控健檢各站的等候狀況，協助現場快速調度排除瓶頸，在未來人力安排與設備添購時更能針對經常性瓶頸站作優先投資。

長佳智能在今年的台灣醫療科技展中，更與瓦里安、中醫大、高雄榮總、童綜合等醫院結盟共同打造｢AI適應性放射治療」平台，｢AI適應性放射治療」是當前癌症個人化精準治療的重要一步，它根據患者每日解剖結構的變化，即時分析各項數據以靈活調整治療計劃，提升治療的精準度並降低治療副作用。傳統放射腫瘤的治療計畫擬定不僅耗時，也容易因工作負荷導致誤差。

長佳智能表示，AI技術能快速完成CT或MRI的圖像分割，提供放療劑量與分布的建議，縮短患者的等待時間並讓醫療團隊專注於更複雜的臨床決策；放療結束後，AI還能幫助醫院分析患者的恢復數據，提早預測復發或副作用風險，讓患者獲得及時的介入與照護。