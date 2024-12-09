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國內首樁碳權交易 台北101賣出30公噸碳權、成交價10.5萬元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

首樁國內碳權交易9日成交，成交的專案是台北101大樓停車場採用高效率光源，共有30公噸碳權，每噸3,500元，買方為台灣地方再生公司，成交總價10.5萬元。碳交所表示，首樁成交案是對國內產業減碳的具體鼓勵，預期接下來將會有更多商品上架。

國內碳交易平台在10月2日上線，首波上架6個專案共6,080噸碳權，交易價格在 2,500元到4,000 元，不過有五個專案，在銷售期間（一個月）因沒有成交因此下架，架上僅剩銷售期間到明年3月底的「台北101大樓停車場採用高效率光源」，今天由台灣地方再生公司全數買入。

根據台灣地方再生公司官網介紹，台灣再生公司以解決全球能源問題及溫室氣體過度排放所造成的全球暖化環境問題為目標，以開發創新綠色技術及永續商品為公司發展主軸，針對綠色技術及永續市場痛點與發展困境，提供整合解決方案。其所提供的服務，包括淨零碳管理、整合解決方案與系統、顧問服務等。

停車場 台北101

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