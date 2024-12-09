電動車滲透率持續提升 2025全球可望雙位數成長
川普距離就任美國總統的時間趨近。法人指出，電動車產業上，2025年全球電動車可望維持雙位數成長。隨滲透率持續提升，連帶與電動車及電力發展、儲能設備等需求亦廣受矚目，建議投資人可透過電動車基金來布局，把握長線契機。
法人分析，2024年上半年全球電動車出貨量達740萬輛，年增29%，預期2025年電動車銷售量達1,910萬輛，年增17%，略高於2024年的16%，但低於2023年的35%。
其中，特斯拉作為全球BEV領導品牌，2025年出貨量預估年增26%至229萬輛，增速優於市場平均15%。主要成長動能來自：平價車款於明年上半年推出，其次特斯拉Cybertruck產能提升，加上降息循環帶動消費力回溫。因此，平價車款將拓展特斯拉目標客群，進一步鞏固其市場地位。
日盛全球智能車基金研究團隊表示，在歐美進入降息循環，有望帶動消費水平提升，且中國大陸新能源車購置稅減免延長至 2027年底，將支撐車市銷量持續看悄，而全球達成淨零排放目標明確，各國電動車滲透率將持續提升。
根據研究機構預估，2025年全球電動車銷量年增24.9%，滲透率為32.6%，其中又以中國大陸滲透率成長最為快速，預估2025年滲透率將首度超過50%，預期全球電動車增長將持續。
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