參加兩岸企業家峰會 工商協進會秘書長朱曦今日突然辭世

立法院教育文化委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案，核安會主委陳明真被問到新核能議題，他強調會持開放態度，但須先在核融合、第四代核反應器方面累積技術能量。他也說，對非核家園的主張至今不變。

2024-12-09 10:02