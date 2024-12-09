參加兩岸企業家峰會 工商協進會秘書長朱曦今日突然辭世
工商協進會秘書長朱曦傳出在廈門參加兩岸企業家峰會時突然辭世，工商協進會下午證實此事，但由於事發地點在大陸，目前訊息有些混亂。
工商協進會表示，今日上午還有看到朱曦用餐，但等到要開會時就找不到人，工商協進會已經派員陪同朱曦的夫人一起前往大陸，屆時訊息會更明確。
朱曦為文官體系出身，曾擔任國貿局雙邊貿易第一組組長，2008年時被當時的陸委會主委賴幸媛挖角至陸委會擔任陸委會中最重要的企劃處長，而後轉任港澳處處長，任內推動台灣駐港機構「中華旅行社」更名為「台北經濟文化辦事處」有功，並於2011年再任為台北經濟文化辦事處處長。
賴幸媛在卸任陸委會主委後轉任駐世界貿易組織（WTO）大使，朱曦也在2013年成為駐WTO代表團前常任副代表，2016年又擔任駐菲律賓代表處赴代表，退休後擔任工商協進會秘書長，公職生涯都專注在經貿領域上。
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