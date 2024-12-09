快訊

詐團冒名百萬網紅行騙 內湖母女受害成雙屍…柴鼠兄弟發聲了

長照居服員每天陪…病妻堅持要丈夫顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

韓前防長金龍顯遭緊急逮捕原因曝 「1動作」疑涉企圖滅證

參加兩岸企業家峰會 工商協進會秘書長朱曦今日突然辭世

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
工商協進會秘書長朱曦今日突然在大陸辭世。圖/本報資料照片
工商協進會秘書長朱曦今日突然在大陸辭世。圖/本報資料照片

工商協進會秘書長朱曦傳出在廈門參加兩岸企業家峰會時突然辭世，工商協進會下午證實此事，但由於事發地點在大陸，目前訊息有些混亂。

工商協進會表示，今日上午還有看到朱曦用餐，但等到要開會時就找不到人，工商協進會已經派員陪同朱曦的夫人一起前往大陸，屆時訊息會更明確。

朱曦為文官體系出身，曾擔任國貿局雙邊貿易第一組組長，2008年時被當時的陸委會主委賴幸媛挖角至陸委會擔任陸委會中最重要的企劃處長，而後轉任港澳處處長，任內推動台灣駐港機構「中華旅行社」更名為「台北經濟文化辦事處」有功，並於2011年再任為台北經濟文化辦事處處長。

賴幸媛在卸任陸委會主委後轉任駐世界貿易組織（WTO）大使，朱曦也在2013年成為駐WTO代表團前常任副代表，2016年又擔任駐菲律賓代表處赴代表，退休後擔任工商協進會秘書長，公職生涯都專注在經貿領域上。

WTO 企業家 陸委會

延伸閱讀

宋濤會劉兆玄 肯定兩岸企業家峰會意義

王金平拋兩岸新論述 陸委會：須正視中華民國存在

兩岸企業家峰會9日廈門登場 宋濤、劉兆玄將出席

傳陸台研會長汪毅夫來台遇阻 陸委會回應「無收到申請」

相關新聞

參加兩岸企業家峰會 工商協進會秘書長朱曦今日突然辭世

工商協進會秘書長朱曦傳出在廈門參加兩岸企業家峰會時突然辭世，工商協進會下午證實此事，但由於事發地點在大陸，目前訊息有些混...

連13紅！11月出口優於預期 全球經濟平穩、AI商機發酵

財政部9日公布11月出口410.9億美元，年增9.7％。財政部分析，主要是因為全球經濟平穩成長，人工智慧等新興應用商機持...

資安探索會議 逾10國專家交流關鍵基礎設施防護議題

數發部今天表示，前瞻資安探索會議鎖定網路韌性及資安治理與政策管理2大議題，邀以色列、菲律賓、美國、愛沙尼亞、澳洲等10多...

100%風機國產化指標案「興達海基」傳將吹熄燈號 經濟部說話了

100%離岸風電國產化指標案興達海基，傳出將於農曆年後吹熄燈號，此舉衝擊經濟部離岸風電國產化政策。經濟部9日表示，目前水...

AI助攻！ 主計總處估2025年投資率26.61%「寫3年最高」

人工智慧（AI）熱潮發威，不只讓台灣今年出口大進補，廠商加大力道投資，也為明年的經濟成長動能做出貢獻。主計總處預估，20...

核安會主委陳明真：非核家園主張不變 對新核能持開放態度

立法院教育文化委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案，核安會主委陳明真被問到新核能議題，他強調會持開放態度，但須先在核融合、第四代核反應器方面累積技術能量。他也說，對非核家園的主張至今不變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。