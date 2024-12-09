數發部長黃彥男：資安不僅是技術議題 更為經濟發展重要挑戰

數位發展部為因應多變的資安環境，於12月9日至12月10日在臺北舉辦「前瞻資安探索會議」（Advanced Cybersecurity Exploration Conference, ACE），數發部長黃彥男指出，網路安全已不僅是技術議題，而是攸關國家安全、社會穩定與經濟發展的重要挑戰。

資安署表示，此次活動邀請資安政策、管理等國內外ACE專家共聚一堂，共同探討相關資安管理最佳案例，以期應用此次會議所獲得結論，提供我國未來研擬政策參考。本次活動共有來自亞太、歐美地區等10餘國、16位國外講者出席，國內講者10位，約300位專家共襄盛舉。

開幕式活動由黃彥男與美國在台協會AIT處長谷立言共同揭幕。黃彥男致詞時指出，在這個數位化高速發展的時代，網路安全已不僅是技術議題，而是攸關國家安全、社會穩定與經濟發展的重要挑戰。谷立言表示，我們需要共同攜手，面對來自不同領域的新興科技與不斷演化的網路威脅，如何因應這些威脅，維護我們的數位安全，是我們理念相近國家共同的責任。

數發部次長闕河鳴進行專題演講時提到，針對台灣網路安全與通訊韌性議題進行深入剖析，包含我國近期遭遇之攻擊威脅趨勢及應處作為，如透過即時通報及情資分享等方式強化資安防護，另說明我國藉由強化微波頻寬、建置低軌衛星等方式，強化通訊基礎韌性。為期兩天的會議也依序安排國外重量級講座，包含以色列、菲律賓、美國、愛沙尼亞、澳洲等國資安相關領域專家，分享關鍵基礎設施防護措施、資安韌性國際合作、各國資安政策評估、資安風險治理與政策管理、關鍵科技的網路韌性等議題。

數發部指出，本次研討會聚焦於「網路韌性」與「資安治理與政策管理」的相關議題，除由前述國際講者進行專題演講外，也從建置更具韌性的資安防護、各國網路韌性的觀點 、資安政策管理、新興科技與資安治理等各角度，由各國相關領域之政、學界及民間業界人士進行廣泛探討及交流，更凸顯各國對於這些議題的重視程度。透過ACE各場次深入交流實踐經驗和最佳範例，不僅有助以科技應用為基礎，尋求更為長期、緊密的合作鏈結，也能打造更為安全、穩定的數位與資安環境，邁向經濟與社會的永續發展。

數發部期許，透過本次ACE會議與各國資安專家就資安韌性等議題交流，除將我國對於資安防護的寶貴經驗與國際友人分享，更能汲取各國最佳實例作法，強化國際數位與資安合作、建構更具韌性的資安機制。