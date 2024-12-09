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連13紅！11月出口優於預期 全球經濟平穩、AI商機發酵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部。示意圖／報系資料照
財政部。示意圖／報系資料照

財政部9日公布11月出口410.9億美元，年增9.7％。財政部分析，主要是因為全球經濟平穩成長，人工智慧等新興應用商機持續發酵，再加上傳統外銷旺季加持，出口不僅邁向連13紅、表現更優於預期。

主要貨品中，除了礦產品出口較去年同期減少之外，其餘都出現增勢，其中電子零組件、資通與視聽產品受惠於高效能運算、AI等應用需求熱絡，出口分別增加14.6％、11.7％；傳統貨類部分，隨市況改善、以及去年比較基期較低，塑橡膠及其製品、化學品分別年增9.1％、7.6％，基本金屬及其製品增加4.1％。

主要市場方面，對美國、東協、中國大陸與香港三大市場出口同步成長，年增分別為10.6％、10.5％、9.5％，其中美國與東協的規模值均創歷年同月新高。

展望未來，財政部分析，地緣政治衝突、美中科技爭端等風險持續干擾全球經濟成長力道，海外產能過剩也增加我國傳產貨品外銷壓力，但隨著各國通膨緩解，終端需求逐漸提升，再加上人工智慧等新興科技應用蓬勃發展，國內半導體廠商有間有先進製程及高階產能等優勢，可望帶動相關產品出貨動能，街有助於出口延續穩健成長的態勢。

美國 財政部

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