資安探索會議 逾10國專家交流關鍵基礎設施防護議題

數發部今天表示，前瞻資安探索會議鎖定網路韌性及資安治理與政策管理2大議題，邀以色列、菲律賓、美國、愛沙尼亞、澳洲等10多國專家與會交流，互相分享關鍵基礎設施防護措施、資安韌性國際合作與資安政策評估等議題。

數發部今、明2天在台北舉辦前瞻資安探索會議（Advanced Cybersecurity Exploration Conference,ACE），邀請來自亞太、歐美地區等10餘國、16名國外講者出席，國內講者10名，約300名專家共襄盛舉，開幕式活動由數發部長黃彥男與美國在台協會（AIT）處長谷立言揭幕。

數發部今天發布新聞稿，黃彥男致詞指出，網路安全不僅是技術議題，而是攸關國家安全、社會穩定與經濟發展的重要挑戰。

谷立言表示，面對來自不同領域的新興科技與不斷演化的網路威脅，如何因應這些威脅，是理念相近國家共同的責任。

數發部政務次長闕河鳴也進行專題演講，針對台灣網路安全與通訊韌性議題進行深入剖析，包含台灣近期遭遇的攻擊威脅趨勢及應處作為，如透過即時通報及情資分享等方式，加強資安防護，另外也說明台灣藉由強化微波頻寬、建置低軌衛星等方式，確保通訊基礎韌性。

數發部指出，為期2天的會議，包含以色列、菲律賓、美國、愛沙尼亞、澳洲等國資安相關領域專家，分享關鍵基礎設施防護措施、資安韌性國際合作、各國資安政策評估、資安風險治理與政策管理、關鍵科技的網路韌性等議題。

數發部指出，本次研討會聚焦在「網路韌性」與「資安治理與政策管理」2大類議題，希望透過ACE會議與各國資安專家就資安韌性等議題交流，除了分享台灣資安防護經驗外，更能吸取各國經驗，並強化國際數位與資安合作。