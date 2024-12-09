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100%風機國產化指標案「興達海基」傳將吹熄燈號 經濟部說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中鋼旗下「興達海基」農曆年後恐熄燈，將由中鋼吃下全部股權，配合完成轉型。圖為該公司生產的國產離岸風電基座。（本報系資料庫）
中鋼旗下「興達海基」農曆年後恐熄燈，將由中鋼吃下全部股權，配合完成轉型。圖為該公司生產的國產離岸風電基座。（本報系資料庫）

100%離岸風電國產化指標案興達海基，傳出將於農曆年後吹熄燈號，此舉衝擊經濟部離岸風電國產化政策。經濟部9日表示，目前水下基礎業者已著手規劃去東南亞設產線布局，風機零組件也已進入SGRE及Vestas等風機系統廠之供應鏈。

經濟部產業發展署表示，產業關聯政策自2018年起執行至今，離岸風電相關製造業累計新增建廠投資新臺幣802.64億元，產值968.76億元；經濟部持續協助業者解決技術瓶頸，協助業者提升大型化技術的國際競爭力。

經濟部表示，目前水下基礎業者已著手規劃去東南亞設產線布局，風機零組件也已進入SGRE及Vestas等風機系統廠之供應鏈，SGRE更在台中港設立機艙組裝廠，之後跟著風機系統商外銷亞洲地區。

經濟部表示，台灣是出口為主的科技業大國，綠電已成為科技業國際競爭力要素之一，經濟部將持續與相關業者合作，齊心協力推動臺灣離岸風電市場，以提供充足綠色電力，提供我國產業國際競爭力。

外界也質疑躉購費率成效，經濟部能源署再次澄清，躉購費率與產業關聯為兩個目的不同的政策，躉購費率制度早在2010年即上路，而產業關聯政策是2018年誕生的政策；而先推動躉購機制，再漸進轉入競價制度，亦是國外多數離岸風電發展成熟國家行之有年做法。

經濟部能源署說明，台灣推動離岸風電躉購機制，係參考英國、德國等歐洲離岸風電成熟發展國家的發展路徑，初期給予合理躉購誘因，提高業者投入新興市場開發的意願，待市場成熟後即轉為競標制度；且再生能源躉購費率為法定的審定會，由許多經濟、會計、技術工程等專家組成，共同訂定具公信力的躉購費率，反映的是市場合理成本，與推動產業關聯政策無關聯。

東南亞 經濟部 離岸風電

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