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核安會主委陳明真：非核家園主張不變 對新核能持開放態度

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
核安會主委主委一職懸缺近4個月，在本月初由愛荷華州立大學核子工程博士、前民進黨立委陳明真接任。記者李芯／攝影
核安會主委主委一職懸缺近4個月，在本月初由愛荷華州立大學核子工程博士、前民進黨立委陳明真接任。記者李芯／攝影

核安會主委陳明真上任之後今首度到立法院備詢，他提到自己是受行政院長卓榮泰的邀請擔任主委，原本準備退休、並不在生涯規劃內。陳明真被問到新核能議題，他強調會持開放態度，但須先在核融合、第四代核反應器方面累積技術能量。

陳明真會前受訪時被問到新核能，他表示持開放的態度，政府去年已有一些核融合研究項目，明年開始也會投入更多資源在第四代核反應器，與世界接軌。陳明真強調會先累積技術能量，到未來認為可行時，再根據需要做判斷。

媒體詢問，陳明真2022年曾投書媒體，希望延長非核家園10年，至今有何看法？陳明真回應，非核家園的主張至今不變，而時程是由經濟部、台電依照電力需求準備程度決定。至於是否修法研議讓非核家園年限不受限制，需由社會共識決定，原能會對是否修法沒有既定主張。

前核安會主委陳東陽今年8月因個人生涯規劃請辭後，主委一職懸缺近4個月，在本月初由陳明真接任。今日立法院教育及文化委員會審查114年度核安會相關預算，因114年度預算案審查到一半主委換人，在立委的要求下陳明真介紹自己的背景。

陳明真為愛荷華大學核子工程博士，曾在美國研究核能的的阿崗國家實驗室及奇異電子公司核能部門工作多年，後曾任海外不分區立委、代理民進黨客家部主任，原本擔任賴清德總統黨部特別助理，準備退休前受卓榮泰之邀任職主委，他提到，擔任原能會主委並不在生涯規劃內。

核能 生涯規劃 非核家園

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