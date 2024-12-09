6年大翻轉 出口增 我成美墨供應鏈主力

外貿協會秘書長王熙蒙指出，二○一七年，美國從中國大陸進口伺服器，占美國進口伺服器總和的比重為百分之十八點八，二○二三年驟降至百分之一點七。與此同時，美國從台灣進口伺服器的比重，則從百分之一點九飆升至去年的百分之廿點五，「從中國大陸到台灣，整個翻轉」。

王熙蒙說，今年一月至九月，儘管全球經濟景氣緊張，台灣出口額仍年增百分之十點二，主要出口市場包括美國（成長百分之六十）、墨西哥（成長百分之五十）、馬來西亞（成長百分之卅三）、印度（成長百分之廿八）、越南（成長百分之廿三）、泰國（成長百分之十八），展現台灣在全球供應鏈重塑過程中的競爭力。

貿協統計，二○一八年至二○二三年間，美國吸引了全球百分之廿三點三的外資流入，超越中國大陸的百分之廿點七，這些資金中，約百分之四十一投入美國的製造業。這顯示，美國的「投資美國」政策成效顯著，不只吸引超過八千七百億美元外資投入，還受惠半導體產業的投資，讓美國亞利桑那州和德州成投資重鎮。其中以台積電在亞利桑那州投資六五○億美元居冠，成為美國期待製造業振興的前鋒。

台廠過去十年來在墨西哥經貿市場也強勢崛起，墨西哥過去十年自台灣的進口成長百分之一○八，讓台灣成為墨西哥十大進口來源國之一。在電腦零件、電子積體電路等領域，台灣的市場占比持續攀升。

「川普對墨西哥、加拿大、中國大陸課徵重稅，其實並不在意料之外」，外貿協會董事長黃志芳指出，經濟學人智庫（EIU）為了示警川普當選後對各國的影響，曾計算過「川普風險指數」，評估世界各國在川普總統任期內，因政策變化恐面臨的挑戰。

據EIU計算，墨西哥的川普風險指數（TRI）高達七十一點四，正是風險最高的國家，主因即為墨國對美國市場的高度依賴，特別是在鋼鐵、鋁及汽車等商品領域。其他高風險國家如哥斯大黎加、德國、多明尼加，也因為與美國的貿易或軍事依賴，風險分數也偏高。

各國未來該如何因應？經濟學人智庫建議，政府和企業可分別採取四種策略降低川普風險，包括政府加強與美國的關係、增加國防開支，企業則預先採取措施降低貿易風險、實現市場多元化。