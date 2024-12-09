新聞分析／台商全球遷徙 考驗台灣競爭力

為協助台商應對全球供應鏈重組及地緣政治壓力，經濟部表示正積極推動企業在美墨及其他海外市場布局。立委質疑恐導致產業外移。經濟部長郭智輝則駁斥，若川普針對墨西哥採取關稅措施，在墨西哥設廠的台商可能面臨重大衝擊，協助業者轉向美國布局是「因勢利導」。

二○一八年中美貿易戰爆發，美國對中國大陸進口商品加徵關稅，迫使許多跨國企業調整供應鏈，台廠成為受益者之一。若美國對墨西哥課徵關稅，可能引發跨國企業連鎖反應。在此背景下，政府協助台商分散市場風險，似乎是合理的政策選擇，但也衍生多重議題：台商的核心技術是否會隨著產能轉移而外流？台灣產業鏈會否因此斷裂？

當跨國企業也可選擇在東南亞、美國等地擴大產能，台灣在政策誘因、基礎設施及市場潛力，是否具足夠競爭力是政府需深刻檢討的問題。台灣如何提升本土競爭力吸引外資，並讓台商海外布局與本地發展形成互補，是川普二點○時代一大挑戰。

而台商海外設廠之際，如何確保核心技術不因生產基地外移而流失，是供應鏈管理關鍵難題。美國政府以國家安全為由，對關鍵技術的管控日益嚴格，台企是否能在全球化過程中維持技術自主，避免淪為他國供應鏈中的技術提供者而非創新引領者？仍需要政府與企業通力合作，為技術保護與市場拓展制定明確策略。

政府協助台商全球布局固然是務實之舉，但在推動時，需避免遷就國際壓力而忽略本土產業根基。除協助業者布局海外，更應強化台灣作為創新與技術中心的角色，吸引外資加碼投資台灣，為台灣創造更多就業機會與技術升級空間。