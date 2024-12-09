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川普揮關稅大刀 台廠做好3準備

聯合報／ 記者鍾張涵林海／台北報導
美國總統當選人川普揚言將對墨西哥進口商品開徵百分之廿五的關稅，恐衝擊在墨國布局的台廠。圖為貨車大排長龍等候跨越美墨邊界入境美國。（法新社）
美國總統當選人川普揚言將對墨西哥進口商品開徵百分之廿五的關稅，恐衝擊在墨國布局的台廠。圖為貨車大排長龍等候跨越美墨邊界入境美國。（法新社）

美國總統當選人川普喊出將對中國大陸進口商品加徵百分之十關稅，對墨西哥、加拿大課徵百分之廿五關稅，雖業界認為「非政策目的，而是談判策略」，但知情人士透露，台廠準備三種行動方案嚴陣以待；宏碁董事長陳俊聖指出，美選前台廠已思考應對關稅和短鏈部署，早有準備。

原本被視為美國市場後院的生產重鎮墨西哥，躍居新關稅戰風口浪尖，讓台灣AI伺服器ODM廠商、網通設備廠、特斯拉供應鏈如坐針氈；伺服器成長動能，近兩年皆以北美大型雲端服務供應商（CSP）為主，而美國進口伺服器多來自墨西哥及設於當地的代工組裝廠，讓在墨國設廠的台灣AI伺服器供應鏈首當其衝。

據悉，台廠的三套方案分別為，第一，跟客戶重啟價格協商，轉嫁關稅成本；第二，移轉供應鏈至其他國家，或將其他國家既有廠區產線，針對川普課稅之商品進行調整；第三，啟動更大規模的「美國製造」，可能採租賃、併購或自建新廠，或利用集團美國既有工廠進行產線調整。

轉嫁成本部分，英業達總經理蔡枝安曾說，墨國若被課徵高關稅，台廠勢必要重新分配生產基地，但若將生產撤回美國，不僅人工與土地成本高，更可能因缺乏自動化技術而致生產成本也大增。供應鏈人士指出，關稅成本是明年台廠與客戶重新協商代工價格的要素，英業達、和碩、緯穎、仁寶皆會與客戶進行價格協商。

大廠也不排除轉換產線或擴大美國製造。和碩聯合執行長鄭光志透露，公司在美國路易斯安那州本來是維修廠，但也可轉為「美國製造」基地做生產，若客戶若願意分攤成本，和碩隨時可啟動美國產線。英業達集團在美墨東協陸台皆有布局，在美國也有測試和服務據點，知情人士透露，若要將墨國產線往美國調整也無不可。

面對關稅 仁寶將全面盤點

仁寶則在墨西哥有車電工廠，在美國印第安納州也有車電產能，仁寶指出，產能過去幾年都已積極分散以因應客戶需求，「面對未來可能實施的關稅措施，公司將全面盤點，並做出最適當的調整」。曝險最巨的緯創和緯穎，則可能擴大墨國以外的製造。

各廠調度 鴻海續投資墨國

廣達墨西哥產能有限，伺服器主要在美國組裝，影響相對較小，近期還宣布加碼投資二點三億美元於美國田納西州子公司。鴻海今年則在墨西哥新建一座AI伺服器工廠，董事長劉揚偉表示會繼續投資墨國，但在美國威州、德州、加州皆有工廠可調度。

此外，在墨國設廠的傳產業者以汽車零組件、紡織業為主，但規模並不大。牛仔布大廠年興表示，在墨西哥、非洲賴索托都有廠，一旦關稅有變，賴索托與美國還有「非洲成長與機會法案」，享有關稅優惠，短期內可透過貿易手段因應。生技大廠台灣東洋在美墨都有合作夥伴，總經理侯靜蘭說，東洋在美國只有兩個產品且是非常利基導向的微脂體產品，短期內應該沒有太大影響。

降低衝擊 小廠商靜觀其變

工總則直言，只有全球布局的大廠才能快速移轉生產基地，小廠完全做不到，前一波貿易戰才過去幾年，因此很多廠商是既無奈又慌張，認為只能以不變應萬變，先看川普怎麼出手，再盡可能透過如訂單移轉等貿易手段降低衝擊。

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