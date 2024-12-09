川普揮關稅大刀 台廠做好3準備

美國總統當選人川普喊出將對中國大陸進口商品加徵百分之十關稅，對墨西哥、加拿大課徵百分之廿五關稅，雖業界認為「非政策目的，而是談判策略」，但知情人士透露，台廠準備三種行動方案嚴陣以待；宏碁董事長陳俊聖指出，美選前台廠已思考應對關稅和短鏈部署，早有準備。

原本被視為美國市場後院的生產重鎮墨西哥，躍居新關稅戰風口浪尖，讓台灣AI伺服器ODM廠商、網通設備廠、特斯拉供應鏈如坐針氈；伺服器成長動能，近兩年皆以北美大型雲端服務供應商（CSP）為主，而美國進口伺服器多來自墨西哥及設於當地的代工組裝廠，讓在墨國設廠的台灣AI伺服器供應鏈首當其衝。

據悉，台廠的三套方案分別為，第一，跟客戶重啟價格協商，轉嫁關稅成本；第二，移轉供應鏈至其他國家，或將其他國家既有廠區產線，針對川普課稅之商品進行調整；第三，啟動更大規模的「美國製造」，可能採租賃、併購或自建新廠，或利用集團美國既有工廠進行產線調整。

轉嫁成本部分，英業達總經理蔡枝安曾說，墨國若被課徵高關稅，台廠勢必要重新分配生產基地，但若將生產撤回美國，不僅人工與土地成本高，更可能因缺乏自動化技術而致生產成本也大增。供應鏈人士指出，關稅成本是明年台廠與客戶重新協商代工價格的要素，英業達、和碩、緯穎、仁寶皆會與客戶進行價格協商。

大廠也不排除轉換產線或擴大美國製造。和碩聯合執行長鄭光志透露，公司在美國路易斯安那州本來是維修廠，但也可轉為「美國製造」基地做生產，若客戶若願意分攤成本，和碩隨時可啟動美國產線。英業達集團在美墨東協陸台皆有布局，在美國也有測試和服務據點，知情人士透露，若要將墨國產線往美國調整也無不可。

面對關稅 仁寶將全面盤點

仁寶則在墨西哥有車電工廠，在美國印第安納州也有車電產能，仁寶指出，產能過去幾年都已積極分散以因應客戶需求，「面對未來可能實施的關稅措施，公司將全面盤點，並做出最適當的調整」。曝險最巨的緯創和緯穎，則可能擴大墨國以外的製造。

各廠調度 鴻海續投資墨國

廣達墨西哥產能有限，伺服器主要在美國組裝，影響相對較小，近期還宣布加碼投資二點三億美元於美國田納西州子公司。鴻海今年則在墨西哥新建一座AI伺服器工廠，董事長劉揚偉表示會繼續投資墨國，但在美國威州、德州、加州皆有工廠可調度。

此外，在墨國設廠的傳產業者以汽車零組件、紡織業為主，但規模並不大。牛仔布大廠年興表示，在墨西哥、非洲賴索托都有廠，一旦關稅有變，賴索托與美國還有「非洲成長與機會法案」，享有關稅優惠，短期內可透過貿易手段因應。生技大廠台灣東洋在美墨都有合作夥伴，總經理侯靜蘭說，東洋在美國只有兩個產品且是非常利基導向的微脂體產品，短期內應該沒有太大影響。

降低衝擊 小廠商靜觀其變

工總則直言，只有全球布局的大廠才能快速移轉生產基地，小廠完全做不到，前一波貿易戰才過去幾年，因此很多廠商是既無奈又慌張，認為只能以不變應萬變，先看川普怎麼出手，再盡可能透過如訂單移轉等貿易手段降低衝擊。