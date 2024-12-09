經部訂綠電「超級任務」 地熱開發明年獎勵招商

為確保2030年國內企業有足夠綠電，經濟部長郭智輝已訂下「超級任務」，2027、2028年地熱開發要達到1百萬瓩（GW），能源署已研議明年推出招商獎勵機制，提供誘因包括拉高躉購費率、補助設備，希望引進國外團隊加速地熱開發。

截至目前止，國內只有淺層地熱開發，僅六案完成併網，合計併網裝置容量7.4千瓩（MW）。繼光電、風電後，郭智輝將地熱列為下階段再生能源開發重點，並訂下2027年、2028年要達1GW，短短兩年內要開發出目前規模逾百倍的地熱容量，因此必須引進外國團隊。外界預期，地熱開發擬將循離岸風電模式，外商將大舉進軍台灣。

深層地熱是指鑽井超過3公里以上、規模達10MW以上的地熱發電，經濟部策略是「先示範、後潛力」。先由中油鑽井、台電蓋電廠，做示範案場，中油10月已於宜蘭員山鑽井，目標為4,000公尺。官員表示，因1GW量很大，這已不是台電、中油做得到，盼明年有20個團隊能在台地熱鑽探。

據了解，能源署已針對潛力階段開發研議招商機制，以分攤業者探勘風險。提供民間參與誘因主要有兩方面，一是鑽探設備補助；二是如果探勘成功，開發電廠，將提高現行躉購費率。

目前國內僅淺層地熱開發，2024年地熱躉購費率為不及2MW容量級距，每度5.9459元；2MW以上容量級距，每度5.1956元。官員表示，正研議針對深層地熱另訂躉購費率，確定將會更高。外界預期接近每度5.5元。

經濟部現已成立地熱推動小組，並已盤點大屯山馬槽、花蓮瑞穗、台東、谷關、高雄寶來、南投東埔、苗栗泰安、台南關子嶺等十處潛力場址。