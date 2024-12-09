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鋼鐵、水泥 首年碳費打二折

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

碳費自明年起試申報，並於2026年首度繳費，環境部日前公告，2026年繳費時，即可適用高碳洩漏風險係數0.2計算碳費，也就是可打二折。至於哪些行業可適用，鋼鐵、水泥確定入列。

依照碳費收費辦法，符合高碳洩漏風險的行業，雖不能扣除免費額度2.5萬噸，但可分三期享有不同的碳洩漏風險係數，分別為0.2、0.4、0.6，相當於打二折、四折、六折的優惠。除鋼鐵、水泥確定納入高碳洩漏風險行業，其他像是人造纖維原料製造業、紙漿製造業等，仍需依主計總處最新產業關聯表、再與經濟部討論，預估明年上半年發布。

經濟部 製造業 鋼鐵

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