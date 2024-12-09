AI大策略論壇周五登場 張晉瑞：企業六階段評估風險

資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞表示，PwC Taiwan 2024台灣企業領袖調查顯示，僅14％企業過去一年採用生成式AI，許多企業擔憂AI帶來風險。他建議，評估風險可從AI產品生命周期六階段著手，唯有擁抱風險、做好管理，才能掌握機會。

PwC Taiwan攜手經濟日報於13日舉辦「AI大策略大布局論壇」，張晉瑞將出席論壇並以「落實AI治理 智領風險創新猷」為題演講，分享AI風險布局，如何有效實踐AI治理。

張晉瑞強調，所有利害關係人都應共同合作，舉凡最上層的董事會／執行委員會，再到各功能單位、內部稽核，最終擴及使用端業務單位，都有其扮演角色，須各自發揮不同作用，才能達到有效AI治理實踐。

張晉瑞舉例，某醫療單位想透過生成式AI提供遠距醫療諮詢，收集多年患者資料、症狀、診斷和處方來訓練模型，此時數位長要確保資料準確且沒有過度偏差，法遵長要確定資料使用符合當地合規義務（如個資法），法務長則要注意與AI廠商簽約時，患者資料應與一般AI模型的公共環境隔離等，資安長則要注意對敏感資料提供足夠保護，內部稽核則設計稽核計畫評估系統和模型可靠性和性能。

多數企業領袖認為生成式AI將帶來革新，但企業使用比率仍偏低。張晉瑞推估，應與企業認知到AI將帶來風險有關，且多數不清楚如何掌控，在評估AI風險與機會時，應從AI產品生命周期著手。

張晉瑞指出，PwC將周期分為六大階段，第一是策略，也可稱為組織價值觀，發展AI應與公司策略、價值觀相符；第二是詳細設計與規劃AI需求；第三是生態圈，確認技術藍圖、尋找協同合作夥伴。

第四，進入開發階段，設計解決方案、提取數據、資料預處理與迭代建模等；第五是部署階段，對AI進行驗證和確認、及系統部署進行管控；第六，上線後思考營運支援與合規監督，符合法令要求及內外部評估。

張晉瑞說，從六階段搭配公司在AI應用上的角色（開發者、提供者、使用者等），在不同階段考量產品開發與服務提供可能面臨風險、機會評估，制定因應政策，建議企業可從設立AI風險與治理小組著手，並注意相關監管要求法案，及建構願意接受AI的組織文化，在既有風險管理機制下加入管理AI的元素，避免疊床架屋。