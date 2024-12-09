製造業擴大強制碳盤查 環部近期預告第三波名單

環境部近期將預告第三波強制碳盤查名單，除將擴及高用電的百貨業、量販業、電信業外，據悉，也將參考能源使用情況訂定新門檻，並擴大納入製造業，最快明年8月試行申報。

若以新門檻來看，將較現在的年排碳2.5萬噸門檻還要低，將新門檻換算成排碳量，可能下修至年排碳5,000噸以上就要強制碳盤查，但尚未確定，新增影響家數也仍待估算。

環境部過去已陸續公布兩批強制碳盤查對象，分別於2017、2023年實施，主要為製造業排碳大戶，目前正研擬第三批對象，將擴大納入製造業，也首度擴及非製造業，涵蓋高用電的百貨業、量販業、電信業、軌道運輸交通業、大型醫院及學校。

第三批強制碳盤查對象 圖／經濟日報提供

目前共有約302家公司（553廠）列為應辦理碳盤查對象，已完成去年溫室氣體排放量盤查登錄及查驗，直接排放量合計約214.5百萬公噸二氧化碳當量，能源間接排放量合計約54.6百萬公噸二氧化碳當量。

未來擴大納入製造業及非製造業用電大戶後，家數將會更多。不過環境部強調，新納入業者僅要求碳盤查，不執行查驗，也暫時不須繳交碳費，給予過渡期。

官員透露，包括監察院、專家學者、環保團體都反映，目前以2.5萬噸為門檻僅涵蓋全台碳排放54％，為使更多製造業可管理排碳，預計第三批應辦理碳盤查對象，將會以「燃料使用情況」作為門檻，也就是不管使用燃煤、燃油等燃料使用，換算排放量約為5,000噸時，就有機會納入下一階段盤查對象。

官員強調，未來預告時，會以煤炭使用量、燃油使用量為門檻，目前仍在換算相關實際情況，參考業者意見，將比照空汙法規定，讓業者可更具體掌握是否符合申報標準，也讓未來查驗更為簡便。

第三批應辦理碳盤查對象原定在11月底公布預告草案，官員解釋，細節待討論，會盡力在12月底前預告。