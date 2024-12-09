大陸太陽能減產台廠鬆口氣 茂迪、聯合再生等乘勢搶海外商

隆基、協鑫、晶科、晶澳等逾十家大陸太陽能指標廠因應市況低迷，開始比照「LCD面板業模式」，啟動自律性減產，藉此「保價求生」，意味太陽能紅色供應鏈暫停削價搶單戰，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）等台灣太陽能廠受惠，可望免於價格戰之苦，助益爭搶海外訂單，迎接新商機。

台灣太陽能業者分析，隨著陸企停止內卷，加上全球綠能需求有增無減，未來太陽能電池模組價格走向可正向看待，至少短時間內估計不會再跌破成本價，當企業有合理的獲利時，綠能產業才能呈現正向循環，創造多贏局面。

根據中國光伏行業協會統計，大陸在全球多晶矽、太陽能矽晶圓、太陽能電池、太陽能模組全球市占率，分別為76％、96％、83％和70％，幾乎壟斷全球太陽能上下游領域，具有絕對制價權，隨著當地多達十餘家太陽能指標廠有意識自律性減產，對全球太陽能市場恢復健康機制勢有正面幫助。

大陸在全球LCD面板、太陽能等領域都具壟斷地位。此前，LCD面板報價跌跌不休，是在京東方、華星光電、惠科等大陸面板巨頭發動自律性減產後，報價順利止跌回穩，助益台灣面板雙虎友達、群創本業甚大。

過往陸企一直是全球太陽能市場「價格破壞者」，透過「殺到見骨」的策略在全世界攻城掠地，讓台灣、歐洲、日本、美國等太陽能業者苦不堪言。業界認為，大陸太陽能業在全球獨占性更甚於LCD面板，當地大廠比照「LCD面板業模式」發動自律性減產，效益可望比面板業更顯著。

太陽能產業已長期陷入虧損，大陸當地也有不少企業苦不堪言，甚至出現倒閉潮，為此，中國光伏行業協會在四川宜賓舉行「關於促進光伏產業高質量可持續發展專題座談會」中，疾呼業者要自律減產，獲得熱烈響應，包括隆基、協鑫、晶科、晶澳、天合、正泰、一道新能、愛旭、東方日升、捷泰、通威等逾十家大陸太陽能指標廠都參與自律行動。

業界人士表示，自律公約內容主要目的是控產，並有規範一定的具體配額，一方面可停止過度競爭，另一方面也可讓毫無節制的擴產畫下休止符，讓產品價格能回到產業均能獲利的水準。