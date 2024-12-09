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中鋼風電初次上場 考100分的理想...難

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼興達海基驚傳即將在春節後熄燈，綜合多方見解，發現問題癥結在於，從經濟部、中鋼（2002）以及民間參與國家隊的成員太過於聚焦政策執行面，但忽略執行後所產生的問題，導致風電「國產化」的良善立意反而成為發展的阻礙。

業內專家指出，政府八年前發展離岸風電廣納各方意見，雖各有見解，政策最終穿上「風電產業百分百國產化」的華麗外衣開始推動，中鋼產業模範生的形象成為最佳代言人，在各方求好心切下，發現問題不少仍執意推進。

事實上，中鋼在此之前毫無風電經驗，初次上場被要求考100分，雖然戮力推動但仍難敵現實問題。

產業界人士說，風電國產化不是不可能，但確實「難在幾年內就實現」，沒有循序漸進最後導致理想與現實脫勾。

還有一個關鍵，中鋼接受到風電國產化政策命令後，為達政策目標全力衝刺，但遇到國產零組件價格高於國際的現實問題則難以解決，硬著頭皮採購高價零件，讓興達海基面臨持續虧損的命運。

最後，風電鏈的民營企業只要與中鋼從長計議，跳離短期困境，循序漸進往中長期布局，即可讓產業鏈賺到錢、中鋼興達海基成事、國家政策落實，三者全贏，不至於有目前困境。

中鋼 離岸風電

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