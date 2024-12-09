興達海基傳農曆年後熄燈 離岸風電百分百國產化企業受挫

國內離岸風電百分百國產化標竿企業、中鋼投資的興達海基公司，在燒光二個資本額64億元後，傳出農曆年後將吹熄燈號。中鋼說，目前還在努力想辦法，希望興達海基能成功轉型，不到最後關頭不會放棄。

對此，經濟部昨（8）日間接證實表示，興達海基目前沒有競爭力的接單方式的確要做調整，中鋼（2002）將買下興達海基全部股權，配合中鋼業務做轉型。

當前，興達海基有四大股東，以中鋼為最大股東，持股占比約47%；國發基金約38%，另外中鋼構、中鋼機械則分別持股約7.6%。

興達海基小檔案 圖／經濟日報提供

據了解，中鋼已與經濟部長郭智輝討論興達海基的安排。中鋼表示，因為興達海基是以興達港為基地，興達港水太淺，現在已接不到大型風機的水下基礎，必須調整模式。

郭智輝也同意，興達海基目前沒有競爭力的接單方式必須做調整，惟興達海基既有設備及在離岸風電累積的know-how應價值最大化，尋求是否能與國內其他大廠合作模式，例如轉作技術顧問或是技術驗證等。

經濟部官員透露，短期內興達海基仍在，但不再從事製造，並且尋求轉型，目前中鋼將買回全數股權，未來將配合中鋼業務轉型。

另外，國發基金表示，中鋼是興達海基最大的股東，現在思考下一步如何轉型，若能取得經濟部同意，並且係配合國家重大政策，若有需要國發基金投資，須依程序提出審查。簡言之，要先看經濟部政策優先性。

興達海基員工說，現在都沒有風電業務，大家沒事做，為創造邊際貢獻，只好隨便找些業務打發時間，幫中鋼構做代工，而且上面說沒錢了，水下基礎不會再繼續下去。核心人士指出，興達海基是政策指導下的產物，當初經濟部要求做水下基礎建設，「原本以為只有焊接而已，沒想到水這麼深」。全案確實不如原先預期那麼順利，剛開始籌備中鋼曾提過意見，但政府下令中鋼只能照做。

興達海基走到這一步，業內人士說，主因在於中鋼為了百分百國產化命令，結合20餘家國內企業組成產業鏈，但各公司是來賺錢的，台灣自產風電零組件，就是比進口貨貴，即使嫌貴但在政策的壓力下也不得不買，興達海基一直賠錢無法停損。

據悉，中鋼為了離岸風電政策，即使相關採購成本偏高也只能忍受，因此做好的每組水下基礎都是賠錢貨，一賠再賠燒光二個資本額64億元，最後連國發基金都可能不再出錢，當初說好的「離岸風電國家隊」如今只好被迫熄燈。