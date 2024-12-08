美台將展開雙重課稅協議談判 美國商會：希望盡快行動

美國與台灣將進行的全面協議談判，以解決雙重課稅問題，台灣美國商會對此表示高度肯定。台灣美國商會執行長林博智（Patrick P. Lin）表示，「我們對於此次談判的啟動深感鼓舞，並期待這將促進創新與經濟成長的投資」。

美國財政部表示，將在國會現有的基礎上，致力解決美台之間的雙重課稅問題，並承諾在整個談判過程中與國會密切合作，通過修改「國內稅收法典（Internal Revenue Code）」實施該協議。該稅務協議將以「美國所得範本公約」為基準，涵蓋的重要領域包括降低股息、利息及特許權使用費的預扣稅，以及解決跨境工作者的稅收問題。

解決雙重課稅問題長期為美國商會倡議的重要議題，在美國商會 2024「台灣白皮書」中，商會呼籲加速推進相關事宜，並指出，「考慮到這項立法將為兩國經濟帶來的利益，以及其通過對美台關係的象徵性意義，我們希望能儘快採取行動」。

台灣美國商會與美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）於2024年6月聯合向美國參議院財政委員會及外交委員會發出信函，敦促美台兩國開啟深入的雙邊談判。「達成避免美台雙重課稅協議長期以來都是本會及會員的關注重點」，林博智表示，「我們對於此次談判的啟動深感鼓舞，並期待這將促進創新與經濟成長的投資」。

避免雙重課稅的相關內容，若納入國防撥款和臨時撥款法案等重要立法計劃，將有助於推動最終協議的順利實施進程。美國商會期待談判快速推進，美國參眾兩院能夠迅速採取立法行動，批准並落實最終協議，確保其目標能通過「國內稅收法典」得以實現，並確保法律語言符合談判過程中確立的需求。