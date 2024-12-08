快訊

獨／首批38輛M1A2T戰車本月抵台 這艘「國安輪」正在路上

章立衡求送最後一程 劉家昌家屬切割：與劉家無關係

聽新聞
0:00 / 0:00

美台將展開雙重課稅協議談判 美國商會：希望盡快行動

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣美國商會執行長林博智（左）。本報資料照片
台灣美國商會執行長林博智（左）。本報資料照片

美國與台灣將進行的全面協議談判，以解決雙重課稅問題，台灣美國商會對此表示高度肯定。台灣美國商會執行長林博智（Patrick P. Lin）表示，「我們對於此次談判的啟動深感鼓舞，並期待這將促進創新與經濟成長的投資」。

美國財政部表示，將在國會現有的基礎上，致力解決美台之間的雙重課稅問題，並承諾在整個談判過程中與國會密切合作，通過修改「國內稅收法典（Internal Revenue Code）」實施該協議。該稅務協議將以「美國所得範本公約」為基準，涵蓋的重要領域包括降低股息、利息及特許權使用費的預扣稅，以及解決跨境工作者的稅收問題。

解決雙重課稅問題長期為美國商會倡議的重要議題，在美國商會 2024「台灣白皮書」中，商會呼籲加速推進相關事宜，並指出，「考慮到這項立法將為兩國經濟帶來的利益，以及其通過對美台關係的象徵性意義，我們希望能儘快採取行動」。

台灣美國商會與美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）於2024年6月聯合向美國參議院財政委員會及外交委員會發出信函，敦促美台兩國開啟深入的雙邊談判。「達成避免美台雙重課稅協議長期以來都是本會及會員的關注重點」，林博智表示，「我們對於此次談判的啟動深感鼓舞，並期待這將促進創新與經濟成長的投資」。

避免雙重課稅的相關內容，若納入國防撥款和臨時撥款法案等重要立法計劃，將有助於推動最終協議的順利實施進程。美國商會期待談判快速推進，美國參眾兩院能夠迅速採取立法行動，批准並落實最終協議，確保其目標能通過「國內稅收法典」得以實現，並確保法律語言符合談判過程中確立的需求。

美國商會

延伸閱讀

明年依法禁TikTok？川普準內閣團隊意見分歧

挨酸「脫衣求碰瓷」陳玉珍喊告 吳沛憶要韓國瑜評評理

影／朱立倫砲轟民進黨用暴力 阻財政收支劃分法

陳梅慧國道車禍死亡疑點多 保護「專家證人」法案還躺在行政院

相關新聞

大增氣時代 專家：天然氣減緩暖化是氣候騙局

為提高天然氣供應穩定性，以及滿足2025年燃氣發電占比50％目標，中油三接、台電四接、中油二期，以及七接等計畫在近年不斷...

加油再等等 中油：明起汽、柴油各降0.1元

台灣中油公布，自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛...

美台將展開雙重課稅協議談判 美國商會：希望盡快行動

美國與台灣將進行的全面協議談判，以解決雙重課稅問題，台灣美國商會對此表示高度肯定。台灣美國商會執行長林博智（Patric...

擴大勞動力！僱用身障人才 勞部每月獎助雇主1.3萬元

為促進身心障礙者就業平權與勞動參與，勞動部勞動力發展署積極運用就業促進措施協助身心障礙者就業，並針對雇主提供「僱用獎助」...

本周台股／南韓若全面罷工衝擊產業 台股可喜收轉單？

12月第一周的台股，勇漲近千點，在高檔區力抗回檔力道，化解弱勢趨勢壓力。台股上周以2萬3193點作收，站回2萬3千點關卡。可惜的是成交量沒有跟上，未隨股價回溫，五日均量持平在3673億元。市場關注美國聯準會（Fed）將於下周召開的利率決策會議，由於美國11月新增非農就業人數大反彈，高於市場預期，失業率小幅上升至4.2％，則符合預期，市場押注Fed將降息1碼（0.25個百分點）。

11月出口可望連13紅、張忠謀自傳新書發表

財政部9日將公布11月出口統計。預估11月出口可能來到393億至408億美元，年增5％至9％，維持13個月成長走勢。 財政部上月公布10月出口413億美元、創歷年同月新高，年增8.4％、已是連續12個月成長。財政部當時指出，10月出口符合預期且偏強，主要受惠於全球經濟成長、人工智慧等新興需求強勁、科技新品鋪貨及外銷旺季四大因素影響，累計1至10月出、進口分別年增10％、9.8％，規模值皆為歷年同期次高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。