台塑石化：9日起汽、柴油每公升調降1角

台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自9日凌晨1時起，汽、柴油每公升批售價格各調降新台幣0.1元，市場零售價則由加油站自行決定。

台塑石化指出，9日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95+無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元，超級柴油每公升27.1元。

台塑石化透過新聞稿表示，受到美國加強制裁伊朗石油輸出、OPEC+決議延後明年增產時程，以及美國原油產量再創新高等多空因素影響，促使國際原油價位走勢接近持平，均價與上週相當。惟綜合考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調降汽、柴油價格。