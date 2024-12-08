擴大勞動力！僱用身障人才 勞部每月獎助雇主1.3萬元
為促進身心障礙者就業平權與勞動參與，勞動部勞動力發展署積極運用就業促進措施協助身心障礙者就業，並針對雇主提供「僱用獎助」措施，鼓勵雇主僱用身心障礙者，建構友善就業環境，近3年運用僱用獎助已協助雇主僱用1,627名身心障礙失業勞工。
為了鼓勵雇主僱用身心障礙失業勞工，協助身障朋友順利返回職場就業，只要雇主僱用經公立就業服務機構推介符合失業期間連續達30日以上的身心障礙勞工，僱用滿30日可依規定發給「僱用獎助」。雇主每僱用1人，以全時工作僱用者，每月發給雇主1萬3,000元，最長12個月；以部分工時僱用者，也會以每人每小時70元發給雇主僱用獎助，希望幫助雇主補實人力，也讓身心障礙失業勞工排除就業障礙，重回勞動市場就業。
勞動力發展署提醒，現在正是各行各業缺工搶人才的時刻，歡迎雇主多加運用政府提供的資源，僱用身心障礙勞工朋友，也讓他們可以在職場累積經驗及發揮所長。相關資訊可到勞動力發展署官網/業務專區/就業服務/雇主補助/僱用獎助（https://gov.tw/uM4）查詢，也可就近洽詢各公立就業服務機構；或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人為您提供服務。更多身心障礙者就業資源，請上「身心障礙者就業資源網」（網址：https://orsd.wda.gov.tw/）掌握最新訊息，讓身心障礙者在職場上發光發熱！
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