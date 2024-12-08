擴大勞動力！僱用身障人才 勞部每月獎助雇主1.3萬元

12月第一周的台股，勇漲近千點，在高檔區力抗回檔力道，化解弱勢趨勢壓力。台股上周以2萬3193點作收，站回2萬3千點關卡。可惜的是成交量沒有跟上，未隨股價回溫，五日均量持平在3673億元。市場關注美國聯準會（Fed）將於下周召開的利率決策會議，由於美國11月新增非農就業人數大反彈，高於市場預期，失業率小幅上升至4.2％，則符合預期，市場押注Fed將降息1碼（0.25個百分點）。

2024-12-08 10:00