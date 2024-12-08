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打詐！內政部主動實地查訪高風險團體

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

內政部近期針對165專線接獲通報涉嫌詐騙且從事婚姻媒合業務計8家團體，會同相關機關進行聯合實地查訪，除對於該等團體會務、財務運作及跨國婚姻媒合業務辦理情形加以查核外，更進一步輔導團體訂定防詐措施或提供教育訓練及宣導，以防杜假交友真詐騙的不法情事。

內政部指出，經過實地查訪，計有6家團體涉嫌詐欺並經移送地檢署，其中3家不起訴，另尚有3家案件仍在地檢署偵辦中，如經查有違法事實，內政部將依法予以處分。而相關團體會務及財務運作部分大致皆符合人民團體法相關法令，僅發現其中1家會務停止運作，內政部後續將輔導該團體依法完成解散程序。另在團體從事跨國婚姻媒合業務部分，查1家有缺失，並已請該會改善。

內政部呼籲，婚姻媒合服務對象屬受詐騙較高風險族群，經過查訪發現，部分團體雖訂有身分查證、內部稽核等程序，但並未確實訂有防詐措施，內政部已輔導團體於契約書載明防詐資訊，並與當地警察局建立聯繫機制，於後續辦理教育訓練時邀請警方加強反詐騙宣導。

內政部也規劃透過業務檢查及服務品質評鑑等機制加強稽核，如發現違法情事即依法處分，並積極向婚媒團體宣導從事詐騙行為的法律後果，也鼓勵團體透過其網站、社群媒體、舉辦課程活動等管道向服務對象宣導反詐資訊，以有效建立防詐網絡，提升全民防詐意識。

內政部 婚姻 詐騙

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