大增氣時代 專家：天然氣減緩暖化是氣候騙局

為提高天然氣供應穩定性，以及滿足2025年燃氣發電占比50％目標，中油三接、台電四接、中油二期，以及七接等計畫在近年不斷排上環評期程。環保團體表示，環境部日前已收到台電的四接備審資料補件。專家表示，我國能源只談比例不談總量管制就是假議題，天然氣主成分的甲烷，尤其新鮮甲烷的鎖熱能力是二氧化碳的150倍，國際上甚至我們政府說天然氣有助減緩暖化就是場騙局。

守護外木山行動小組今天召開2024年第7場「基隆護海公民學堂」，主題為以氣換油真能永續發展？從天然氣發展看「協和四接」的可能性。

環保團體表示，爭議不斷的協和四接預計將於下個月再次環評，並且可能強行通過。經濟部長郭智輝日前在立法院備詢時指出，假如如期增加電廠，2030年以前都不會缺電，但若協和電廠無法興建燃氣機組就會缺電，對興建四接的態度十分堅定。

美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、中央研究院歐美研究所研究員盧倩儀表示，政府在能源議題永遠只談比例，但從來不談總量管制，減碳政策工具是碳交易，而歐盟談碳交易的同時也很注重總量管制，我們政府宣稱2050要淨零，但是一個政府做4年或8年，但卻告訴大家幾十年後的淨零但不強調總量管制。

盧倩儀指出，天然氣在全球都被偽裝成綠色能源，好讓各國在天然氣的基礎建設經費鎖死，然而新鮮甲烷鎖熱能力是二氧化碳的150倍，台灣的經濟部和環境部都說天然氣可以大幅減碳和減緩暖化，這和化石燃料遊說業者的說法幾乎一致，顯見天然氣就是場氣候騙局。

盧倩儀強調，當輝達、Google等談到AI產業時，大家談的都是能給多少電，當整個不會去質疑一個產業的用電之大還要不要發展時，整個社會就將用電雙手捧上是大有問題的，大企業要電難道我們就得雙手奉上？或許這在台灣是個禁忌話題，但觀念應該要被推翻，因為大企業和老百姓的利益根本就不一樣。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，天然氣究竟是過渡性能源還是依賴性能源值得深思，中火二期初審到大會審查堪稱光速環評，四接恐怕也會如此，這次正反雙方將各推3名專家擔任外部委員，當專家選定後再環評的話，預期審查會落在1月中左右，經濟部一直用缺電恐懼來蓋電廠，但深度節電和發展再生能源才是正確的方向。

王醒之也點名勞動部長洪申翰，他說，洪申翰從環保踏進勞工領域有個無法迴避的任務，就是台灣過度依賴化石燃料讓國際碳關稅對國內產業帶來更大的影響，也會衝擊基層產業勞工，身為勞動部長應該關注這些議題。